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EGM Personelinin Yurtdışı Görev Süresi, Birinci Derece Şark Bölgesi ile Eşitlendi

Emniyet personellerinin yurtdışı görev sürelerinde değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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EGM Personelinin Yurtdışı Görev Süresi, Birinci Derece Şark Bölgesi ile Eşitlendi

Emniyet personellerinin yurtdışı görev sürelerinde değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:28
EGM Personelinin Yurtdışı Görev Süresi, Birinci Derece Şark Bölgesi ile Eşitlendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Emniyet Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde tek maddelik bir değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren değişiklik şu şekilde;

"Madde 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personelin görevlendirildiği yerlerde çalıştığı süreler, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen ikinci bölgenin (F) alt bölgesi için belirlenen süre esas alınmak suretiyle ikinci bölge hizmet süresinden sayılır."

NE DEĞİŞTİ?

7 Haziran tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren bu maddeye göre TBMM kararının ardından yurtdışına gönderilen Emniyet personellerinin buradaki görev süreleri, şark illerinde en zor olarak gösterilen bölgelerdeki hizmet sürelerine eşitlendi. Buna göre yurtdışına görderilen EGM personelleri, sanki Van Bahçesaray, Tunceli Ovacık, Pülümür, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Şırnak Beytüşşebap, Mardin Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Savur, Hakkari Çukurca'daki hizmet yapıyormuş gibi süreye tabi tutulacak.

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