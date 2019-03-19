EGM Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

EGM'den yayımlanan duyuruda ise;

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018-4. DÖNEM KADROLU PSİKOLOG ALIMI SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU

"Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince 19/03/2019 - 29/03/2019 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine istenilen belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe (form1)

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır)

4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge.

5. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

6. Askerlik durum belgesi aslı

7. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı

8. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

SONUÇLAR VE DİĞER DETAYLAR İÇİN: "http://www.personel.pol.tr/sayfalar/sinav_sonuc.aspx" WEB ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ