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EGM KPSS'siz 10500 Bekçi Alımı Başvuru Şartları Ne?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na 10 bin 500 bekçi kadrosu ihdas edildi. İçişleri Bakanı Süleyman soylu bu rakama 500 kişilik daha kadro eklediklerini açıklayarak 2019 yılında 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki Bekçi alım başvuru şartları nedir?

EGM KPSS'siz 10500 Bekçi Alımı Başvuru Şartları Ne?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na 10 bin 500 bekçi kadrosu ihdas edildi. İçişleri Bakanı Süleyman soylu bu rakama 500 kişilik daha kadro eklediklerini açıklayarak 2019 yılında 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki Bekçi alım başvuru şartları nedir?

30 Ocak 2019 Çarşamba 00:56
EGM KPSS'siz 10500 Bekçi Alımı Başvuru Şartları Ne?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na 10 bin 500 bekçi kadrosu ihdas edildi. İçişleri Bakanı Süleyman soylu bu rakama 500 kişilik daha kadro eklediklerini açıklayarak 2019 yılında 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki Bekçi alım başvuru şartları nedir?

KPSS şartı bir önceki bekçi alımında yoktu. Kulislerde KPSS şartı aranacağı söyleniyor ancak büyük ihtimalle ilkokul mezunu adaylarında başvuru yapabilmesi için KPSS şartının aranmayacağını tahmin ediyoruz.

Peki bekçi alım şartları nedir?

Başvuru Şartları Ne?

# Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

# Kamu haklarından yoksun olmamak,

# Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

# En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

# Herhangi bir fiziki kusuru olmamak,

# Başvuru yapacağı ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

# Askerliğini yapmış olmak.

# Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını aşmamış olmak.

Başvuru Şartları Esnetilecek mi?

Sosyal medya platformu ve forum sayfaları üzerinde paylaşımlar yapan adaylar, bekçi alımında istenen askerlik şartı ile ikamet şartının kaldırılmasını istiyor. Ancak bu konuda herhangi bir çalışma olup olmadığı bilinmiyor.

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

Son Güncelleme: 30.01.2019 12:53
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Menekşe 12 saat önce

Nasıl başvuru yapıcz

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Enes 4 saat önce

Askerlik şartı aranmasin

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Sibel Aydoğan 4 saat önce

Kadın bekçi alımı olacak mı?

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Gul 4 saat önce

Kadın almıyorlar

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Bedevi 3 saat önce

30 yaşından sonra boşa kpss girmesin kimse boşa paranız gitmesin. Şu yaşı 35 yapamadınız bi

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yaş 6 saat önce

bunu balı esnetin yaşı 31.veya 32 olsun millet son şansını denesin sayın yetkililer.

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bekçi 5 saat önce

askerlik şartı kalkmalı.çünkü polis ile aynı eğitim alıyor.

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Murat 4 saat önce

Bence hiç bir şart esnetilmemeli şartlar gayet iyi

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