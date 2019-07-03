EGM KPSS'siz Önlisans Mezunu Büro Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

EGM Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile İŞKUR arasında yapılan personel istihdam protokolüne göre en az önlisans mezunu adaylar arasından büro personeli alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

İŞKUR iş ilanları üzerinden yayımlanan yeni ilanlar ile Mardin Emniyet İl Müdürlüğü kurumunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvurular iş kurumuna internet üzerinden veya şahsen yapılacaktır. Başvurular için son başvuru tarihi 8 Temmuz 2019 Pazartesi olarak belirtilmiştir.

00005050079 İŞKUR iş ilan numaralı büro işçisi alımında adaylarda aranan şartlar arasında; önlisans mezunu olmak, en az 18 yaşında olmak, Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türüne sahip olmak yer almaktadır.

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilir. İstihdam edilecek personel 13 Mart Mahallesi Yenişehir Mardin Emniyet Mardin Merkez adresinde görevlendirilecektir.

Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İstihdam edilecek olan büro işçisi daimi / tam zamanlı olarak görevlendirilecektir.

Talep şartlarına uyan adayların, 8 Temmuz 2019 tarihine kadar iş ilan numarasıyla beraber İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi 08 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA