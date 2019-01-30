EGM KPSS'siz 10500 Bekçi Alımı Başvuru Şartları Ne?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na 10 bin 500 bekçi kadrosu ihdas edildi. İçişleri Bakanı Süleyman soylu bu rakama 500 kişilik daha kadro eklediklerini açıklayarak 2019 yılında 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki Bekçi alım başvuru şartları nedir?

KPSS şartı bir önceki bekçi alımında yoktu. Kulislerde KPSS şartı aranacağı söyleniyor ancak büyük ihtimalle ilkokul mezunu adaylarında başvuru yapabilmesi için KPSS şartının aranmayacağını tahmin ediyoruz.

Peki bekçi alım şartları nedir?

Başvuru Şartları Ne?

# Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

# Kamu haklarından yoksun olmamak,

# Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

# En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

# Herhangi bir fiziki kusuru olmamak,

# Başvuru yapacağı ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

# Askerliğini yapmış olmak.

# Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını aşmamış olmak.

Başvuru Şartları Esnetilecek mi?

Sosyal medya platformu ve forum sayfaları üzerinde paylaşımlar yapan adaylar, bekçi alımında istenen askerlik şartı ile ikamet şartının kaldırılmasını istiyor. Ancak bu konuda herhangi bir çalışma olup olmadığı bilinmiyor.

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