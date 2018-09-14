EGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Personel Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'na 3 sözleşmeli pilot alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenerek sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. Yerleştirilmeleri yapılan adayların, sağlık şartlarını Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1’deki ve JAR FCL-3’deki ticari pilot şartlarına uygun olması ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının sonucunun olumlu olmasına müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Yedek aday belirlenmesi durumunda, süresi içerisinde başvurmayan veya istenilen belgeleri ibraz etmeyen adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılacaktır.