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EGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Personel Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'na 3 sözleşmeli pilot alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.

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EGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Personel Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'na 3 sözleşmeli pilot alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 14:04
EGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Personel Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'na 3 sözleşmeli pilot alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT (UÇAK) İLANI (2018 – 3. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

  1. Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 3 (üç) Uçak Pilot alınacaktır.
  1. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
  1. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
  1. İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” formunu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
  1. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1 inci maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  2.  Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen şartları taşımak,
  3. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
  4. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
  5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

 3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

  1. Kimlik belgesi,

  2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
  3. Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
  4. Pilotluk Lisansı belgesi,
  5. www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form, (2 nüsha olarak doldurulacak olan formun bir nüshası başvuru yapılan birime teslim edilecek ve diğer nüshası adayda kalacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar gelirken yanında getirecektir.)
  6. Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri ve mevcutsa son sağlık raporu örneği, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1 inci pilotluk belgeleri, her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve havacılıkla ilgili kişisel tüm belgeler (sertifika, kurs belgesi vs. evrakların başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınava gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıca kazanan adaylardan bu belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.) ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

 Başvurular  25 /09/2018 – 02/10/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

  1. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
  2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
  3. Genel yetenek ve genel kültürü
  4.  Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  5. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

  1. Kesin başarı listesinin oluşturulmasında adaylar, sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
  2. Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
  3. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday listesi belirlenecektir. Ayrıca, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilecektir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenerek sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7)SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

  1. Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

  2. Yerleştirilmeleri yapılan adayların, sağlık şartlarını Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1’deki ve JAR FCL-3’deki ticari pilot şartlarına uygun olması ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının sonucunun olumlu olmasına müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
  3. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
  4. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
  5. Yedek aday belirlenmesi durumunda, süresi içerisinde başvurmayan veya istenilen belgeleri ibraz etmeyen adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılacaktır.

NOT: Sözleşmeli Pilot Nitelikleri Formu www.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ UÇAK PİLOTU OLARAK ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

Alım Türü

Unvanı

Alınacak Birim

Top. Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR

Cinsiyet

Genel Şartlar

Teknik Özellikler

Sağlık Şartları

657 sayılı DMK

4-B md.

Pilot (Sözleşmeli)

Havacılık Dairesi Başkanlığı

3

E/K

Pilot Lisansına Sahip Olmak.

  1. Genel toplam uçuşu olarak minimum 2000 saat sabit kanat uçuşu bulunmak.

  1. Pilot olarak minimum 1000 saat çift motor sabit kanat uçuşu bulunmak.

  1. Jet Motorlu Uçaklarda intibakı bulunmak.

Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1’ deki ve JAR FCL-3’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. (Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR

sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir. (Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava gelirken yanında getirmesi gerekmektedir.)
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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