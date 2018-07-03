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EGM Duyurdu: 1534 Polisin Rütbeleri Değişti

EGM 1534 polis hakkında kararı açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında rütbe terfi sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

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EGM Duyurdu: 1534 Polisin Rütbeleri Değişti

EGM 1534 polis hakkında kararı açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında rütbe terfi sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

03 Temmuz 2018 Salı 17:03
EGM Duyurdu: 1534 Polisin Rütbeleri Değişti

EGM'den bir son dakika açıklaması geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sayfasında yapılan açıklamada, rütbe terfi sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi. EGM resmi sitesinden az önce duyurulan açıklama şu şekilde;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) ile Merkez Değerlendirme Kurulunca (MDK) rütbe terfi işlemelerine dair alınan kararlar açıklandı.

Buna göre;

352 personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

287 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

162 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

105 personel Emniyet Amiri rütbesine,

105 personel Başkomiser rütbesine,

347 personel ise Komiser rütbesine terfi ettirildi. 

Ayrıca 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesindeki 176 personel İçişleri Bakanlık Makamının onaylarına istinaden 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​"

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Son DakikaEgmRütbe Terfi Sonuçları
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