EGM'den Polis ve Bekçi Alımı İle İlgili Açıklama!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü polis veya bekçi olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren bir konuda açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Polis alım şartları arasında yer alan sağlık yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştı. Polis alımı için sağlık yönetmeliğinde yapılan değişilikler bekçi alımı için de uygulanacak. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan polis, jandarma ve bekçi alımları ile ilgili yönetmelik değişikliklerinin Resmi Gazete'de yayınlananrak yürürlüğe girdiği bilgisi aktarılmıştı. Polis Akademisi'nin hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'de benzer açıklamalarda bulunmuş ardından Renk Körlüğü olanların polis olma isteğine adeta kötü haber niteliğinde ek bir duyuru yayınlamıştı. Duyurunun özeti olarak EGM adaylardan gelen 'renk körleri de polis olsun' talebinin değerlendirildiği ve renk körü olanların polis olmaya elverişli olmayacağı kanaatine vardıklarını belirttiler.

RENK KÖRLÜĞÜ OLANLAR BEKÇİ OLABİLİR Mİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklama , sadece polis olmak isteyenleri değil bekçi alımına başvuru yapacakları da yakından ilgilendiren bir detay yer alıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru kılavuzunda "Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak" ifadeleri yer alıyor..Bekçi alımı için hazırlanan veya bekçi olmak isteyen adaylar tıpkı polis olmak isteyenler gibi renk körlüğüne takılabilirler. Yani Renk körlüğü olan kişiler hem polis hem de bekçi olamayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları şöyle;