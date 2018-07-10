EGM'de Yeni Birim Kuruldu-İşte O Polislerin Görevleri ve Kıyafetleri

EGM bünyesinde yeni birim kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin tanıtım videosu, EGM'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlandı. Yayımlanan videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Takviye Hazır Kuvvet personelinin siyah üniforma giydiği görülmektedir. Personelin, sınıf ve saha eğitimleri ile devlet büyüklerinin katıldığı programlar ve spor müsabakalarında görev yaptığı anlar da videoda yer aldı. Kayıtlarda personelin, program ve müsabakalara gelen vatandaşların üzerlerini ayrıntılı şekilde aradığı görülüyor.

247 ADET PERSONEL BULUNUYOR

Edinilen son dakika bilgilerine göre, yeni kurulan birimde şu an itibarıyla 247 personel görev yapmakta. Bu birimdeki personel, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görev alabilecek. Müdürlüğün nerede konuşlanacağı ve görevlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Resmi Gazete'nin 8 Temmuz günü mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan taşra teşkilatına bağlı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü kurulmuştu.

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