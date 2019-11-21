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EGM Bekçilerin Yetki Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Bekçinin kimlik sorma yetkisi yok" kararıyla ilgili açıklama yaptı. EGM, kararın sadece tek bir olayla ilgili olduğu belirtilerek, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri vardır" denildi.

EGM Bekçilerin Yetki Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Bekçinin kimlik sorma yetkisi yok" kararıyla ilgili açıklama yaptı. EGM, kararın sadece tek bir olayla ilgili olduğu belirtilerek, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri vardır" denildi.

21 Kasım 2019 Perşembe 21:22
EGM Bekçilerin Yetki Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı haberlere yansıyan İzmir'de 9 Mayıs 2018'deki olay ve 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur" denildi.

"VERİLEN KARAR TEK BİR OLAYLA İLGİLİDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir ilinde 09/05/2018 tarihinde meydana gelen ve basında, 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak' şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

"KİMLİK SORMA YETKİLERİ VARDIR"

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile ilgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliği'nin 16. maddesindeki "Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar" hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur."

NE OLMUŞTU?

İzmir Bornova'da iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan tartışma ve küfürleşme, yargıya taşındı.

Davaya bakan İzmir 35. Asliye Mahkemesi, emsal bir karar vererek, iki gence bir saat içerisinde iki defa kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız gördü. Kararda, "Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir" denildi.

Vatandaşın tahrik edildiğini belirten mahkeme, "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir" dedi.

Bekçilere hakaret ettiği iddia edilen gençlere ise ceza verilmedi. İzmir 35. Asliye Mahkemesi bu kararını ise, "Bekçilerin görev sınırlarını aşmaları, kimlik sorma haklarının olmaması ve vatandaşı zorlamalarından dolayı hakaret suçundan işlem yapılmamıştır" gerekçesine dayandırdı.

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