Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

EGM 5 Bin Trafik Polisi Alımını Bu Yıl Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, belirlediği önemli bazı noktalarda görevlendirmek üzere 5 bin trafik polisi alımı yapacak. Bu polisler 2018 yılında göreve başlayacak.

banner396

EGM 5 Bin Trafik Polisi Alımını Bu Yıl Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, belirlediği önemli bazı noktalarda görevlendirmek üzere 5 bin trafik polisi alımı yapacak. Bu polisler 2018 yılında göreve başlayacak.

12 Nisan 2018 Perşembe 09:01
EGM 5 Bin Trafik Polisi Alımını Bu Yıl Yapacak

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, kazaların önüne geçilmesi için Bakanlık harekete geçri ve önemli çalışmalar başlattı. Bu kapsamda trafik kazalarına en çok karışan 10 bin sürücü belirlendi ve ilk etapta 200'ü eğitime alınaran kazaların en alt kısma düşürülmesi için hazırlıklar hızlandırıldı.

Hürriyet Gazetsinden Fevzi Kızılkoyun'un kaleme aldığı haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sigortalar Birliği tarafından ortak olarak düzenlenen proje ile eğitime tabi tutulan sürücülere kazaların oluş şekli ve nedenleri sorulurken, psikolojik tepkileri, ruhsal durumları gibi analizler de yapıldı. En fazla kazaya karışan bu sürücülerin eğitiminin ardından rapor hazırlanarak bu kişilerin profili çıkarılacak ve bu şekilde yeni önlemler alınacak.

Kazaların önüne geçilmesi için karayollarının analizi de yapıldı. Ülke genelinde en fazla kaza meydana gelen 1892 'kaza kara noktası' tespit edildi. Bu kara noktalardan ilk 30'unda 8 ayrı ekip inceleme ve analizlerini yaptı. Analizler sonucu eksiklikler giderilerek tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. Çalışma sonrası bu noktalarda ölüm oranları 2017 yılında yüzde 43 azaldı. Otoyollarda uygulamaya konulan 'ortalama hız koridoru' uygulamasıyla ölümlü kazalarda yüzde 9, yaralamalı kazalarda yüzde 4 azalma oldu.

5 BİN YENİ POLİS BU YIL GÖREVE BAŞLIYOR

Sürücülerin eğitimi için çalışmalar devam ederken bu amaçla Eskişehir'de sürücüler için eğitim pisti yapılması için çalışmalar sürdürülüyor. Şehiriçi ve şehirlerarası trafik hareketliliği ve akışının sağlanması, kazaların önüne geçilmesi için de 5 bin yeni trafik polisi bu yıl içinde göreve başlayacak. Motosikletli trafik ekipleri için de yurtdışından 284 yeni nesil polis motosikleti getirilecek.

YENİ POLİS ALIMI MI OLACAK?

5 bin trafik polisi, mevcut polisler arasından yapılacak. Trafik polisi olarak açıktan bir alım söz konusu değil. Ancak 5 bin polisin trafik polisi olarak göreve başlaması sonucu açıklar oılacağı ve önümüzdeki dönemlerde polis alımlarının artacağı sonucu çıkarılabilir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
EgmPolis AlımıTrafik Polisi AlımıMemur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisleri İlgilendiren Yasada Değişiklik
Polisleri İlgilendiren Yasada Değişiklik
Emniyet Genel Müdürü'ndan Önemli FETÖ Açıklaması: Tescilli FETÖ'cü Kalmadı
Emniyet Genel Müdürü'ndan Önemli FETÖ Açıklaması: Tescilli FETÖ'cü Kalmadı
38 Yaşındaki Kadın Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi
38 Yaşındaki Kadın Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim