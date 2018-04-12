EGM 5 Bin Trafik Polisi Alımını Bu Yıl Yapacak

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, kazaların önüne geçilmesi için Bakanlık harekete geçri ve önemli çalışmalar başlattı. Bu kapsamda trafik kazalarına en çok karışan 10 bin sürücü belirlendi ve ilk etapta 200'ü eğitime alınaran kazaların en alt kısma düşürülmesi için hazırlıklar hızlandırıldı.

Hürriyet Gazetsinden Fevzi Kızılkoyun'un kaleme aldığı haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sigortalar Birliği tarafından ortak olarak düzenlenen proje ile eğitime tabi tutulan sürücülere kazaların oluş şekli ve nedenleri sorulurken, psikolojik tepkileri, ruhsal durumları gibi analizler de yapıldı. En fazla kazaya karışan bu sürücülerin eğitiminin ardından rapor hazırlanarak bu kişilerin profili çıkarılacak ve bu şekilde yeni önlemler alınacak.

Kazaların önüne geçilmesi için karayollarının analizi de yapıldı. Ülke genelinde en fazla kaza meydana gelen 1892 'kaza kara noktası' tespit edildi. Bu kara noktalardan ilk 30'unda 8 ayrı ekip inceleme ve analizlerini yaptı. Analizler sonucu eksiklikler giderilerek tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. Çalışma sonrası bu noktalarda ölüm oranları 2017 yılında yüzde 43 azaldı. Otoyollarda uygulamaya konulan 'ortalama hız koridoru' uygulamasıyla ölümlü kazalarda yüzde 9, yaralamalı kazalarda yüzde 4 azalma oldu.

5 BİN YENİ POLİS BU YIL GÖREVE BAŞLIYOR

Sürücülerin eğitimi için çalışmalar devam ederken bu amaçla Eskişehir'de sürücüler için eğitim pisti yapılması için çalışmalar sürdürülüyor. Şehiriçi ve şehirlerarası trafik hareketliliği ve akışının sağlanması, kazaların önüne geçilmesi için de 5 bin yeni trafik polisi bu yıl içinde göreve başlayacak. Motosikletli trafik ekipleri için de yurtdışından 284 yeni nesil polis motosikleti getirilecek.

YENİ POLİS ALIMI MI OLACAK?

5 bin trafik polisi, mevcut polisler arasından yapılacak. Trafik polisi olarak açıktan bir alım söz konusu değil. Ancak 5 bin polisin trafik polisi olarak göreve başlaması sonucu açıklar oılacağı ve önümüzdeki dönemlerde polis alımlarının artacağı sonucu çıkarılabilir.

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