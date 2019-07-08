Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98695
ALTIN
257.486
DOLAR
5.7235
STERLIN
7.1832
EURO
6.4202
Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!
Bakan Koca müjdeyi verdi: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var
Çipli kimlik kartı ve yeni ehliyeti almayanlar dikkat!
"Engellilerden KDV de Alınmasın Teklifi Mecliste"

Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi Twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat” başlığıyla bir video yayınladı.

Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi Twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat” başlığıyla bir video yayınladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:58
Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi Twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat” başlığıyla bir video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi Twitter hesabı üzerinden Özel Harekat polislerinin eğitim, operasyon ve özel anlarına ait kareleri içeren bir kolaj video paylaştı. "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat" başlığıyla yayınlanan video beğeni topladı. Videoda Özel Harekat polislerinin eğitimleri, operasyonları çoğu kez kamuoyuna yansımayan çok özel ve önemli anları ile özel harekatçı balık adamların su altındaki çekilen fotoğrafları yer aldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.07.2019 21:08
Anahtar Kelimeler:
devletin çelik bileği şanlı özel harekat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POMEM ve PMYO Sınav Tarihi Belli Oldu!
POMEM ve PMYO Sınav Tarihi Belli Oldu!
Bekçi Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!
Bekçi Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!
EGM KPSS'siz Önlisans Mezunu Büro Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
EGM KPSS'siz Önlisans Mezunu Büro Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim