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Daire Başkanı Açıkladı: EGM'de Yeni Dönem

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı yaptığı son dakika açıklamasında EGM'de yeni dönemin başladığını dile getirdi.

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Daire Başkanı Açıkladı: EGM'de Yeni Dönem

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı yaptığı son dakika açıklamasında EGM'de yeni dönemin başladığını dile getirdi.

29 Nisan 2018 Pazar 16:56
Daire Başkanı Açıkladı: EGM'de Yeni Dönem

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı EGM'de yeni bir dönem başlattıklarını dile getirdi.

Eurasia Airshow'a katılan Elmastaşı, önemli değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde yeniden bir yapılandırmaya gidildiğini aktaran Elmastaşı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak iç güvenlik birimleri olarak çalışıyoruz. Aramızda güzel bir iş birliği ve koordinasyon oluşturduk. Bu doğrultuda protokoller yaptık ve birbirimize her türlü hava aracı ve uçuş desteği veriyoruz. Bütün kuvvetler birbirini tamamlayıcı birer unsur olarak görev yapıyor. Çok daha güçlü bir şekilde görevlerimize devam ediyoruz."

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE KONUŞLANDI

Eurasia Airshow'da sergilenen Bell 429 Keşif ve Gözetleme Helikopteri'nin, Türkiye'nin 7 bölgesinde konuşlandığını belirterek sözlerini sürdüren Elmastaşı, yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış olan helikopterin, her türlü suç ve suçluyla mücadelede operasyonel bir araç olarak kullanıldığını söyledi. Elmastaşı, S-70 Sikorsky helikopterin de sergilenen bir diğer hava aracı olduğunu, bunun da özel harekat timlerinin nakillerinde kullanıldığını söyledi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığında yürüyen uçak alım projeleri olduğunu belirtek açıklamasını sürdüren Elmastaşı, "Yolcu ya da kargo uçağı şeklinde. O sebeple sergilenen bütün uçaklarla yakından ilgileniyoruz. Firmalarla görüşüyoruz. Aynı zamanda teknik incelemelerde bulunuyoruz. SSM'ye isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı belirtiyoruz. Bu ihtiyaçlarımıza cevap verecek kabiliyetteki bütün model ve marka uçakları portföyümüze katabiliriz" dedi.

Eurasia Airshow'un beklentilerini karşıladığını burgulayan Elmaztaşı, şu ifadelerle açıklamasını sonlandırdı: "Sivil ve askeri havacılık açısından da çok faydalı bir fuar oldu"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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