Çakarlı Aracı Durdurduğu İçin Açığa Alınmıştı-O Polis Hakkında Yeni Karar

Son dakika haberi: Çakar lambalı aracı durdurup işlem yaptı diye açığa alınan polis memuru, görevine iade edildi.

İstanbul'da meydana gelen olayda, içinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin bulunduğu 'çakar' kullanan kiralık aracı durdurduğu için hakkında idari soruşturma başlatılıp açığa alınan polis memurunun görevine iade edildiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği tarafından gönderilen tebliğ yazısı üzerine polis memuru N.Ç. eskiden görev yaptığı Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne döndü.

Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre polis memuru N.Ç., 28 Şubat tarihinde İstanbul’da durdurduğu çakar lambalı araçla ilgili işlem yapmak isterken, araçta bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve yanındakilerle tartıştığı gerekçesiyle hakkında idari soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı.

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