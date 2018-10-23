Bekçilik Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımladı.

20 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen Bekçilik Sınavı'nın soruları, cevap anahtarı ve aday cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığ'nın yaptığı duyuruda ''20 Ekim 2018 Tarihinde Yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlanmıştır'' açıklaması yapıldı.