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Bekçilik Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımladı.

20 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen Bekçilik Sınavı'nın soruları, cevap anahtarı ve aday cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

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Bekçilik Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımladı.

20 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen Bekçilik Sınavı'nın soruları, cevap anahtarı ve aday cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

23 Ekim 2018 Salı 16:13
Bekçilik Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımladı.

20 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen Bekçilik Sınavı'nın soruları, cevap anahtarı ve aday cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığ'nın yaptığı duyuruda ''20 Ekim 2018 Tarihinde Yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlanmıştır'' açıklaması yapıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
bekçilik sınavı soruları cevapları yayımladı
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Ndjdjene 28 dakika önce

Amannn adam başkente İstanbul dio bekçi olmus ne diceksin

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