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Bekçilik Sınavı Giriş Yerleri Açıklandı

8 bin bekçi alımı ile ilgili Polis akademisi Başkanlığı tarafından son dakika duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruda bekçilik sınavı giriş yerlerinin açıklandığı belirtildi. İşte detaylar...

Bekçilik Sınavı Giriş Yerleri Açıklandı

8 bin bekçi alımı ile ilgili Polis akademisi Başkanlığı tarafından son dakika duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruda bekçilik sınavı giriş yerlerinin açıklandığı belirtildi. İşte detaylar...

11 Nisan 2019 Perşembe 19:36
Bekçilik Sınavı Giriş Yerleri Açıklandı

8 bin bekçi alımı ile ilgili Polis akademisi Başkanlığı tarafından son dakika duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruda bekçilik sınavı giriş yerlerinin açıklandığı belirtildi. İşte detaylar...

Polis akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Şahsen Başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri (81 İl için)

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. 

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Şahsen Başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri (Ankara ve İstanbul İlçeleri)

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 11.04.2019 20:54
Anahtar Kelimeler:
bekçilik sınavı giriş yerleri açıklandı
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