Bekçilik Sınav Yerleri ve Tarihleri Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ''1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına ve sözlü sınava katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir. '' ifadelerine yer verildi.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ erişime açıldı, öğrenmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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