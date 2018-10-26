bekçilik sınav sonuçları açıklandı

2018 Yılı 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda '' 2018 Yılı 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır.Yazılı sınavı Başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakaat sınavına çağırılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

KPSS cafe olarak daha önce hazırladığımız bekçilik konulu haberlerimizi de okuyabilirsiniz.

Bekçilik alımı ile ilgili haberlerden anında haberdar olmak için KPSS CAFE mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Kullandığınız cep telefonunun uygulama mağazasına girip arama bölümüne KPSS CAFE yazıp yüklemeniz yeterlidir. Artık güncel haberlerden ve son dakika gelişmelerinden derlenen haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA