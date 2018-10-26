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Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı

2018 Yılı 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

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Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı

2018 Yılı 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

26 Ekim 2018 Cuma 15:29
Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı

2018 Yılı 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda '' 2018 Yılı 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır.Yazılı sınavı Başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakaat sınavına çağırılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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bekçilik sınav sonuçları açıklandı
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