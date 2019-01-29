Bekçilik Mesleğinin Bilinmeyenleri!

Türkiye genelinde 10 bin civarında bekçi görev yapıyor. 2. dönem alımlarından sonra bu rakam 20 bin 500 civarında olacak ve Türkiye'nin her şehrinde bekçilerin düdüğü ötecek.

Bekçiler tayin olmuyor. Bekçi alım başvuru şartlarında yer alan ikametgah şartı da biraz bu yüzden aranıyor. Yaşadığı şehirde göreve başlıyor ve başka şehre ataması yapılmıyor. Ancak becayiş sistemi bekçiler için de geçerli oluyor. Yani valilik makamı onay verirse başka bir yerde görev yapan bekçi ile yer değişikliği yapabiliyor.

Çalışma saatleri görev yaptıkları şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor ancak gece çalışan bekçiler 18:00'da göreve başlarsa gece 01:00'da görevi teslim ediyor. Saat 18:00'da mesaiye başlayacak olan bir bekçi en az 17:30'da tam teçhizatlı bir şekilde üniformasını giymiş vaziyette bağlı bulunduğu karakolda hazır bulunmak zorundadır.

İzin günleri yine valilik makamı tarafından belirleniyor. 6 gün çalışıp 1 gün izin yapıyorlar ancak 24 saat esasına göre görev yapan memur statüsünde çalıştıkları için her an olağanüstü bir durumda göreve çağrılabilirler. Yani mesai saatleri dışında görev yaptığı şehirden ayrılma durumu söz konusu olduğunda mutlaka amirinden yazılı izin almalıdır.

Özlük hakları polisler ile aynıdır. Görev ve yetkileri de polisler ile aynıdır.

Bekçiler şüpheli gördükleri kişilerden kimlik isteyebilir, üst-baş araması yapabilir. Gerekli gördüğü ve gerekli izinleri aldığı sürece ev ve iş yeri araması da yapabilir.

Gözaltına alma yetkisi vardır. Bunların dışında geceleri mahalle ve çarşı güvenliğini sağlamakla birinci dereceden sorumludur.

Bekçilik yönetmeliğinde bekçiler fasılasız bir şekilde devriye gezer denilir ancak bekçiler 2 kişilik ekipler halinde istediği zaman dinlenerek devriyesine devam edebiliyor. Amirler genellikle kapalı mekanlarda değil açık alanlarda dinlenmelerini tembih ediyor.

İki kişilik ekiplerden oluşan bekçiler ekip arkadaşına ortak şeklinde hitap ediyor. Bunun sebebi ise amirlerin ve yazılı evraklarda ekip arkadaşından ortak diye bahsetmesinden kaynaklanıyor. Amerikan vari bir hitap şekli olsa da herke tarafından kabul edilmiş bir hitap olarak kullanılmaya devam ediyor.

Bekçiler yaklaşık olarak 3000 TL civarında maaş alıyor. Tabi ki bu rakam evli, çocuklu, bekar olan bekçiler arasında değişiklik gösteriyor.

Devriye bölgesi karakol tarafından belirleniyor ve yürüyürek devriye bölgesini ağır adımlarla dolaşmak yaklaşık olarak 1 saat sürüyor.

Bekçilerin kullandığı silah genellikle Sarsılmaz marka Kılınç 2000 model bir tabanca oluyor. Çok istisna şartlarda muadili veriliyor. Bu silah için bekçi göreve başlarken 600 TL ödeme yapıyor. Polislerde silah seçme hakkı bekçilerde bulunmuyor. Emniyet müdürlüğü hangi silahı tahsis ederse onu kullanıyor. Bekçiler üniforma, ayakkabı ve diğer teçhhizatlar için hiç bir ücret ödemiyor. Bağlı bulunduğu karakol tarafından sağlanıyor.

1. dönem bekçiler eğitimlerini yatılı olarak almadılar ancak 2. dönem bekçilerin eğitimleri yatılı olarak devam edecek.

Bekçiler, bekçilik mesleğinin en zor kısmını gece çalışmak ve yaya olmak olarak tarif ediyor.

Polis rütbe olarak bekçinin üzerinde ancak bekçilere emirleri karakol komiseri verir. Bekçiler ile polislerin sorumlulukları aynı olmakla birlikte farklılıklar da var. Bu nedenle polisler ve bekçiler abi kardeş seviyesinde ilişkilerini sürdürüyor.

Bekçilik mesleği ile merak ettiğiniz başka hususlar var ise, yorum kısmında iletebilirsiniz.

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