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Bekçilik Başvuru Şartlarındaki Tezatlık Adayların Kafasını Karıştırıyor

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi alımı için kadro ihdası yapıldı. Daha başvuru yapan ve seçilen adayların göreve başlama süreçleri devam ediyor. Yeni 10 bin bekçi alımı için ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih bilgisi maalesef bulunmuyor. Ancak adaylar bekçilik başvuru şartlarını araştırıyor. Bekçilik şartlarında yer alan bir tezatlık dikkatimizi çekti.

Bekçilik Başvuru Şartlarındaki Tezatlık Adayların Kafasını Karıştırıyor

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi alımı için kadro ihdası yapıldı. Daha başvuru yapan ve seçilen adayların göreve başlama süreçleri devam ediyor. Yeni 10 bin bekçi alımı için ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih bilgisi maalesef bulunmuyor. Ancak adaylar bekçilik başvuru şartlarını araştırıyor. Bekçilik şartlarında yer alan bir tezatlık dikkatimizi çekti.

15 Kasım 2018 Perşembe 21:45
Bekçilik Başvuru Şartlarındaki Tezatlık Adayların Kafasını Karıştırıyor

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi alımı için kadro ihdası yapıldı. Daha başvuru yapan ve seçilen adayların göreve başlama süreçleri devam ediyor. Yeni 10 bin bekçi alımı için ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih bilgisi maalesef bulunmuyor. Ancak adaylar bekçilik başvuru şartlarını araştırıyor. Bekçilik şartlarında yer alan bir tezatlık dikkatimizi çekti ve bunu gündeme getirmek istedik.

Bekçi olma şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve askerlik görevini yerine getirmiş olmak şartları yer alıyor.

Bu şartları gören adayların kafası karışıyor. 18 yaşında biri askerlik görevini yapamayacağı için başvuru yapamıyor ancak 18 yaşından gün almış olmak şartını gören adaylar başvuru yapacağı için seviniyor.

Bu tezatlık bekçi olma hayali kuran adayların kafasının karışmasına neden oluyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte bekçilik için başvuracak kişilerde aranan koşullar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

SİYASİ PARTİ ÜYESİ OLAMAYACAK

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2018 22:19
Anahtar Kelimeler:
bekçilik başvuru şartlarındaki tezatlık adayların kafasını karıştırıyor
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TÜRK 20 dakika önce

Türk vatandası olmak diyo sonra kadın degil erkek alınacak belirtin o zaman

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Erkek 18 dakika önce

Her sene 1 yaş ile kaybediyoruz .yaş 32 yapın bari de bizde yararlanalim

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Brnn 17 dakika önce

Burada ilkokul bitirme şartı diyor ama sisteme girince lise dengini şart koşuyor bunu biri bana açıklasın

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ismail 16 dakika önce

Bedelli yapacak olanlar ancak daha askere gitmeyenler de başvurabilir mi?

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Mevlut 15 dakika önce

Yaş şartını estetilsin. Yeter. 30 yas ustu ölsün mü ?

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Çağrı 14 dakika önce

Askerlik şartı kalksin

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Rc 12 dakika önce

Şimdi bedelli askerlik yapanlar başvurabilirse çok saçma olur. Hiç askerlik şartı konmasa daha iyi

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Askerlik kalksın 10 dakika önce

Askerlik şartını kaldırın arti ilkokul değil lise mezunu istiyorlar

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