Bekçilerin Eğitim Göreceği POMEM'ler Belli Oldu!

Resmi Gazete'de yayımlanarak İçişleri Bakanlığı'na ihdas edilen 10 bin bekçi alımı kesinleşti. Bekçi olmak isteyen adaylara bir müjde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile verilen 10 bin kişilik kadroya Bakanlık'ta 500 kişilik kadro ekledi ve alımların sayısı 10 bin 500'e çıkarıldı. Bekçi alımları ile ilgili gelişmeleri okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz.

BEKÇİLER ARTIK YATILI EĞİTİM GÖRECEKLER!

1. dönem bekçi alımlarının bir kısmı POMEM'ler de eğitim gördü ancak eğitim süresi boyunca adaylar akşamları evlerine dönüyorlardı. Bekçi yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bekçilerin hangi POMEM'ler eğitim göreceği belirlenirken, tıpkı polislerde olduğu gibi yatılı eğitim görmeleri de kararlaştırıldı.

Artık bekçiler POMEM'ler de yatılı olarak eğitim görecekler.

BEKÇİLERİN EĞİTİM GÖRECEĞİ POMEM'LER BELLİ OLDU!

Bekçiler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren POMEM'lerde eğitim görüyor. 1. dönem bekçilerin eğitim göreceği POMEM'ler 2. dönem mahalle ve çarşı bekçileri için de eğitim yuvası olacak. İşte Bekçilerin eğitim göreceği POMEM'ler;

Aydın POMEM, Balıkesir POMEM, Bayburt POMEM,Bursa POMEM, Çankırı POMEM, Elmadağ POMEM, Erzincan POMEM, Karabük POMEM, Mersin POMEM, Merzifon POMEM, Niğde POMEM, Rize POMEM

BİR TERTİP BEKÇİ DAHA 20 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAYACAK!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın asayişiyle ilgili bilgi vererek, "2017 yılının başında Ankara'daki hırsızlık günde 33'tü, şu anda günde 9 oldu. Şubat'ın 20'sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor." ifadesini kullandı.

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