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Bekçiler Nasıl Eğitim Görüyor? Bekçilerin zorlu eğitimi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçilerin ve kadın polislerin aldığı zorlu eğitimler izleyenleri hayrete düşürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü mahallelerde güvenliğin sağlanması için 2018 yılından bu yana bekçileri bünyesinde göreve başlatmıştı. Geceleri İstanbul’un sokaklarında nöbet tutup devriye gezen bekçiler haftalık olarak uygulamalı ve teorik eğitimden geçiyor. İşte bekçilerin zorlu eğitimlerinden görüntüler...

Bekçiler Nasıl Eğitim Görüyor? Bekçilerin zorlu eğitimi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçilerin ve kadın polislerin aldığı zorlu eğitimler izleyenleri hayrete düşürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü mahallelerde güvenliğin sağlanması için 2018 yılından bu yana bekçileri bünyesinde göreve başlatmıştı. Geceleri İstanbul’un sokaklarında nöbet tutup devriye gezen bekçiler haftalık olarak uygulamalı ve teorik eğitimden geçiyor. İşte bekçilerin zorlu eğitimlerinden görüntüler...

24 Ocak 2019 Perşembe 09:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçilerin ve kadın polislerin aldığı zorlu eğitimler izleyenleri hayrete düşürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü mahallelerde güvenliğin sağlanması için 2018 yılından bu yana bekçileri bünyesinde göreve başlatmıştı. Geceleri İstanbul’un sokaklarında nöbet tutup devriye gezen bekçiler haftalık olarak uygulamalı ve teorik eğitimden geçiyor. İşte bekçilerin zorlu eğitimlerinden görüntüler...
 

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:30
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