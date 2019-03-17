Bekçi Sınav Ücreti Ne Kadar?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 8 bin bekçi alımı yapılacağı daha önce açıklanmış ve Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuru yayımlanmıştı. Buna göre 81 il bekçi alımı ve köylere bekçi alımı için başvurular 18 Mart 2019 tarihinde başlayacak. Peki bekçi adaylarından sınav ücreti olarak ne kadar alınacak? İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve binlerce bekçi adayının 81 il 8 bin bekçi alımı için merak ettiği tarih açıklandı.

Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 8 bin bekçi alımı için başvurular 18 Mart 2019 tarihinde başlayacak.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuru yayımlandı ancak sınav ücretlerinin ne kadar olacağı ifade edilmedi. Bu konuda adayların merakı devam ediyor.

2018 yılında gerçekleştirilen bekçi alımı için sınav ücreti 100 TL olarak belirlenmişti. Bu sene bekçi alımı için sınav ücretinin 125 TL olarak belirlenmesi beklenmektedir. Ancak net rakam yine Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilecektir.

YAYIMLANAN DUYURU

Konu ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

81 ilimize 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için başvuru şartları açıklandı.

Adaylar 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

* Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahküm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Adaylar alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ulaşabileceklerdir.

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