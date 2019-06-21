Bekçi Sınav Tarihi ve Yerleri Belli Oldu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Bekçi alımı yazılı sınav tarihi belli oldu. Peki bekçi alımı sınavı hangi tarihte hangi illerde yapılacak? Polis Akademisi yazılı sınav giriş belgelerini yayımladı mı? İşte detaylar...
Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi belli oldu: Peki sınav giriş yerleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafındna yapılan son dakika açıklamasında bekçi alımı yazılı sınavının 13 Temmuz günü yapılacağına yer verildi.
Açıklamada sınav tarih ve saati için "13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00" ifadelerine yer verildi.
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.
SINAV HANGİ İLLERDE YAPILACAK
Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
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