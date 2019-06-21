Bekçi Sınav Tarihi ve Yerleri Belli Oldu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Bekçi alımı yazılı sınav tarihi belli oldu. Peki bekçi alımı sınavı hangi tarihte hangi illerde yapılacak? Polis Akademisi yazılı sınav giriş belgelerini yayımladı mı? İşte detaylar...