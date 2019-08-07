Bekçi Sınav Sonuçları Açıklandı! Fiziki mülakat parkuru nasıl olacak?

Bekçilik sınav sonuçları bugün beklendiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) internet siteleri üzerinden açıklandı. Bekçilik sınav sonuçları kapsamında adaylar, bir sonraki aşama olan fiziki yeterlilik mülakatı sürecine geçip geçemediklerini öğrenebilecek. Peki, 8 bin bekçinin istihdam edileceği bekçilik sınav sonuçları sonrasında fiziki mülakat için parkur hazırlıkları nasıl yapılabilecek? İşte, o konular hakkında detaylı bilgiler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik yapılan, çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. EGM'den yapılan açıklamada çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının gerekli bilgiler girilerek öğrenilebileceği belirtildi. İşte, bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen bekçilik yazılı sınavı değerlendirmeleri tamamlandı. Sınava ait sonuçlar beklendiği gibi 7 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı. Bekçi adayları bekçilik sınav sonuçlarını, www.meb.gov.tr üzerinden görüntüleyecekler.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuç Bilgisi İçin Tıklayın

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuç Bilgisi İçin Tıklayın



BEKÇİ ALIMI SINAV İTİRAZLARI HAKKINDA BİLGİLER

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle tamamlanacak.

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

FİZİKİ MÜLAKAT NASIL YAPILACAK?

Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, bu kez fiziki yeterlilik sürecine dahil olacak. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.