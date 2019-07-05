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Bekçi Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilecek 8 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı kapsamında yazılı sınav giriş belgeleri yayımlandı. EGM bünyesinde bekçi olmak isteyenlerin merakla beklediği bekçi alımı yazılı sınav yeri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. İşte bekçi alımı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

Bekçi Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilecek 8 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı kapsamında yazılı sınav giriş belgeleri yayımlandı. EGM bünyesinde bekçi olmak isteyenlerin merakla beklediği bekçi alımı yazılı sınav yeri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. İşte bekçi alımı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

05 Temmuz 2019 Cuma 13:03
Bekçi Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2019/1. dönem ve 2019/2 dönem 8 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı kapsamında yazılı sınav yerleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan son dakika duyurusuna göre;

2019 / 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav giriş belgeleri,

2019 / 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri aday erişimine açıldı...

13 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek olan 8 bin bekçi alımı yazılı sınavı giriş belgelerine erişim sağlamak isteyenler;

"http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=AF78EBE468AB31D4335F1AE6CE6707E0" web adresi üzerinden detayları öğrenebilirler.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev almaktadır ve yetkileri polis ve jandarma ile aynıdır. Bekçiler 772 sayılı kanuna göre istihdam edilmektedir.

2019 yılında lise, önlisans ve lisans mezunu bekçilere verilen maaşlar şu şekildedir;

Lise mezunu bekçi maaşı: 3970 Türk Lirası.

Üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçi maaşı: 4002 Türk Lirası.

Çarşı ve Mahalle bekçilerinin eşi çalışmaması durumunda ek ödeme olarak 248 TL destek verilir.

Eşi çalışan bekçilere ek maaş ödemesi yapılmaz ve bekçilerin 72 aydan küçük bir çocuğu varsa 58 TL ek ödeme yapılır.

Bekçilere 72 aydan büyük çocuklar için 29 TL ek ödeme verilir.

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Anahtar Kelimeler:
bekçi sınav giriş belgeleri açıklandı
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