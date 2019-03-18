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Bekçi Başvuruları Başladı!İşte Başvuru Ekranı

Bekçi olmak isteyen adayların uzun süredir beklediği başvurular nihayet başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafın yapılan duyuru ile başvuruların resmen başladığı belirtildi. 81 il için alınacak 8 bin bekçi için başvuru ekranı ayrı iken Ankara ve İstanbul için ayrı bir başvuru ekranı açıldı.

Bekçi Başvuruları Başladı!İşte Başvuru Ekranı

Bekçi olmak isteyen adayların uzun süredir beklediği başvurular nihayet başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafın yapılan duyuru ile başvuruların resmen başladığı belirtildi. 81 il için alınacak 8 bin bekçi için başvuru ekranı ayrı iken Ankara ve İstanbul için ayrı bir başvuru ekranı açıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:52
Bekçi Başvuruları Başladı!İşte Başvuru Ekranı

Bekçi olmak isteyen adayların uzun süredir beklediği başvurular nihayet başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafın yapılan duyuru ile başvuruların resmen başladığı belirtildi. 81 il için alınacak 8 bin bekçi için başvuru ekranı ayrı iken Ankara ve İstanbul için ayrı bir başvuru ekranı açıldı.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar pa.edu.tr adresine girdikten sonra 2019/1. DÖNEM 81 İL İÇİN BAŞVURU linkine yada 2019/2. DÖNEM ANKARA VE İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN BAŞVURU linkine tıklamaları gerekmektedir. Başvurular e-devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak...

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Ömür dirlik 1 dakika önce

Merhaba giriş yaptım fakat ekrana polis akademisi logosu geldi ve altında kapat tuşu geldi başvurum olmuşmubacaba

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