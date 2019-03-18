Bekçi Başvuruları Başladı!İşte Başvuru Ekranı

Bekçi olmak isteyen adayların uzun süredir beklediği başvurular nihayet başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafın yapılan duyuru ile başvuruların resmen başladığı belirtildi. 81 il için alınacak 8 bin bekçi için başvuru ekranı ayrı iken Ankara ve İstanbul için ayrı bir başvuru ekranı açıldı.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar pa.edu.tr adresine girdikten sonra 2019/1. DÖNEM 81 İL İÇİN BAŞVURU linkine yada 2019/2. DÖNEM ANKARA VE İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN BAŞVURU linkine tıklamaları gerekmektedir. Başvurular e-devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak...