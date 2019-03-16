Bekçi Başvuru Tarihi Açıklandı! Alım Yapılacak iller ve Kontenjanlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyurusunda Ankara ve İstanbul İlleri için Aşağıda Belirtilen İlçelere 187 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Yapılacak ifadelerine yer verildi. Aynı duyuruda bekçi kontenjanının arttığı, artan bekçilerin hangi illere kontenjan olarak verildiği ve başvuruların ne zaman başlayacağı gibi sorulara da cevap verildi.



İşte detaylar...

Ankara ve İstanbul İlleri için aşağıda belirtilen ilçelere göre toplam 187 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr ilan edilecektir.

2019/2. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği için başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Adaylar alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ulaşabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HANGİ İLE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

Adana için 260 bekçi alımı yapılacak.

Adıyaman için 40 bekçi alımı yapılacak.

Afyonkarahisar için 30 bekçi alımı yapılacak.

Ağrı için 25 bekçi alımı yapılacak.

Amasya için 20 bekçi alımı yapılacak.

Ankara için 500 bekçi alımı yapılacak.

Antalya için 300 bekçi alımı yapılacak.

Artvin için 20 bekçi alımı yapılacak.

Aydın için 150 bekçi alımı yapılacak.

Balıkesir için 175 bekçi alımı yapılacak.

Bilecik için 25 bekçi alımı yapılacak.

Bingöl için 25 bekçi alımı yapılacak.

Bitlis için 25 bekçi alımı yapılacak.

Bolu için 30 bekçi alımı yapılacak.

Burdur için 20 bekçi alımı yapılacak.

Bursa için 325 bekçi alımı yapılacak.

Çanakkale için 60 bekçi alımı yapılacak.

Çankırı için 25 bekçi alımı yapılacak.

Çorum için 25 bekçi alımı yapılacak.

Denizli için 190 bekçi alımı yapılacak.

Diyarbakır için 50 bekçi alımı yapılacak.

Edirne için 30 bekçi alımı yapılacak.

Elazığ için 50 bekçi alımı yapılacak.

Erzincan için 20 bekçi alımı yapılacak.

Erzurum için 50 bekçi alımı yapılacak.

Eskişehir için 140 bekçi alımı yapılacak.

Gaziantep için 220 bekçi alımı yapılacak.

Giresun için 40 bekçi alımı yapılacak.

Gümüşhane için 20 bekçi alımı yapılacak.

Hakkâri için 20 bekçi alımı yapılacak.

Hatay için 190 bekçi alımı yapılacak.

Isparta için 20 bekçi alımı yapılacak.

İçel (Mersin) için 180 bekçi alımı yapılacak.

İstanbul için 1000 bekçi alımı yapılacak.

İzmir için 30 bekçi alımı yapılacak.

Kars için 30 bekçi alımı yapılacak.

Kastamonu için 20 bekçi alımı yapılacak.

Kayseri için 190 bekçi alımı yapılacak.

Kırklareli için 30 bekçi alımı yapılacak.

Kırşehir için 20 bekçi alımı yapılacak.

Kocaeli için 360 bekçi alımı yapılacak.

Konya için 290 bekçi alımı yapılacak.

Kütahya için 50 bekçi alımı yapılacak.

Malatya için 100 bekçi alımı yapılacak.

Manisa için 220 bekçi alımı yapılacak.

Kahramanmaraş için 140 bekçi alımı yapılacak.

Mardin için 20 bekçi alımı yapılacak.

Muğla için 190 bekçi alımı yapılacak.

Muş için 30 bekçi alımı yapılacak.

Nevşehir için 20 bekçi alımı yapılacak.

Niğde için 25 bekçi alımı yapılacak.

Ordu için 75 bekçi alımı yapılacak.

Rize için 60 bekçi alımı yapılacak.

Sakarya için 200 bekçi alımı yapılacak.

Samsun için 90 bekçi alımı yapılacak.

Siirt için 25 bekçi alımı yapılacak.

Sinop için 35 bekçi alımı yapılacak.

Sivas için 40 bekçi alımı yapılacak.

Tekirdağ 125 bekçi alımı yapılacak.

Tokat için 25 bekçi alımı yapılacak.

Trabzon için 100 bekçi alımı yapılacak.

Tunceli için 30 bekçi alımı yapılacak.

Şanlıurfa için 280 bekçi alımı yapılacak.

Uşak için 25 bekçi alımı yapılacak.

Van için 100 bekçi alımı yapılacak.

Yozgat için 25 bekçi alımı yapılacak.

Zonguldak için 60 bekçi alımı yapılacak.

Aksaray için 30 bekçi alımı yapılacak.

Bayburt için 20 bekçi alımı yapılacak.

Karaman için 20 bekçi alımı yapılacak.

Kırıkkale için 25 bekçi alımı yapılacak.

Batman için 20 bekçi alımı yapılacak.

Şırnak için 20 bekçi alımı yapılacak.

Bartın için 20 bekçi alımı yapılacak.

Ardahan için 20 bekçi alımı yapılacak.

Iğdır için 25 bekçi alımı yapılacak.

Yalova için 75 bekçi alımı yapılacak.

Karabük için 25 bekçi alımı yapılacak.

Kilis için 50 bekçi alımı yapılacak.

Osmaniye için 50 bekçi alımı yapılacak.

Düzce için 30 bekçi alımı yapılacak.



KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

