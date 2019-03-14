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Bekçi Alımında Flaş Gelişme! Sayı Arttı!

2018 yılında Resmi Gazete'de İçişleri Bakanlığı'na 10 bin bekçi kadrosu ihdas edilmişti. Bu kadro ihdasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman soylu bir açıklama yaparak 10 bin rakamına 500 daha eklediklerini açıklayarak sayının 10 bin 500'e çıktığını duyurmuştu. Daha sonra yine Bakan Soylu tarafından Mart ayında 8 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmış sayının 10 bin 500'den 8 bine düştüğü ortaya çıkmıştı. Bekçi alım sayısı ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Bekçi Alımında Flaş Gelişme! Sayı Arttı!

2018 yılında Resmi Gazete'de İçişleri Bakanlığı'na 10 bin bekçi kadrosu ihdas edilmişti. Bu kadro ihdasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman soylu bir açıklama yaparak 10 bin rakamına 500 daha eklediklerini açıklayarak sayının 10 bin 500'e çıktığını duyurmuştu. Daha sonra yine Bakan Soylu tarafından Mart ayında 8 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmış sayının 10 bin 500'den 8 bine düştüğü ortaya çıkmıştı. Bekçi alım sayısı ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

14 Mart 2019 Perşembe 19:46
Bekçi Alımında Flaş Gelişme! Sayı Arttı!

2018 yılında Resmi Gazete'de İçişleri Bakanlığı'na 10 bin bekçi kadrosu ihdas edilmişti. Bu kadro ihdasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman soylu bir açıklama yaparak 10 bin rakamına 500 daha eklediklerini açıklayarak sayının 10 bin 500'e çıktığını duyurmuştu.  Daha sonra yine Bakan Soylu tarafından Mart ayında 8 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmış sayının 10 bin 500'den 8 bine düştüğü ortaya çıkmıştı. Bekçi alım sayısı ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve 8 bin bekçi alımında yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu duyuruda ise bekçi alımında sayının artırıldığı duyuruldu.

POMEM'DEN YAYIMLANAN YENİ DUYURU

"772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.187 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

DUYURU GÜNCELLENDİ SAYI ARTIRILDI

DAHA ÖNCEKİ DUYURU NASILDI?

"772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." olarak açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 14.03.2019 19:55
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bekçi alımında flaş gelişme sayı arttı
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