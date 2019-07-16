bekçi alımı sınav soruları açıklandı

13 Temmuz 2019 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı soruları ve cevap anahtarı Milli eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in resmi internet sitesi üzerinden 13 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen sınava ait A ve B Kitapçıkları yayımlandı. Adaylar aşağıdaki linklerden ilgili sınav soruları ve cevap anahtarlarına erişim sağlayabilirler. Bekçi alımı sınav sonuçları için de tarihleri de netleşmiş oldu.

2019/1 soruları ve cevapları

1. Dönem A Kitapçığı İçin Tıklayınız

1. Dönem B Kitapçığı İçin Tıklayınız

13 Temmuz 2019 Tarihinde Yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2. Dönem A Kitapçığı İçin Tıklayınız

2. Dönem B Kitapçığı İçin Tıklayınız

BEKÇİ YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Polis Akademisi Bekçi Alımı yazılı giriş sınavında başarılı olan adayların ilanı 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanacak. Sınav sonuçlarına itiraz süreciyle ilgili detaylı bilgilendirme pa.edu.tr adresinde yer alacak. Bu sürecin de sona ermesinin ardından bekçi adayları , FYT ve Mülakat sürecini de başarıyla tamamlamaları halinde Polis Akademisi Başkanlığı'nca eğitime alınacak. Eğitim sürecini de başarıyla tamamlayan adayların atamaları gerçekleşecek ve adaylar görev başı yapacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA