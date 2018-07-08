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Bekçi Alımı Ön Sağlık ve Evrak Teslimi Süreci Başlıyor-İşte İstenen Evraklar

7 bin bekçi alımı başvuru sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından evrak teslimi ve önsağlık aşamaları 9 Temmuz'da başlıyor.

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Bekçi Alımı Ön Sağlık ve Evrak Teslimi Süreci Başlıyor-İşte İstenen Evraklar

7 bin bekçi alımı başvuru sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından evrak teslimi ve önsağlık aşamaları 9 Temmuz'da başlıyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:18
Bekçi Alımı Ön Sağlık ve Evrak Teslimi Süreci Başlıyor-İşte İstenen Evraklar

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı önsağlık ve evrak teslimi için süreç başlıyor.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan duyuruda bekçi alımı sonuçları için şu ifadelere yer verildi:

1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına katılacak adayların müracaatlarının alınacağı ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezleri ile tarihleri açıklandı.
  06 Temmuz 2018

1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında internet üzerinden ön müracatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.  

Adayların Başvuru Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ ve SAĞLIK BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN

ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR

,

BEKÇİ ALIMI SÜRECİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK , ŞAHSEN BAŞVURULAR BAŞLADIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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