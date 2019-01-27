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Bekçi Alımı Hangi İllere Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi kadrosu ihdas edilmişti. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlığa ihdas edilen 10 bin kişilik bekçi kadrosunun yükseltildiğini 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki hangi illere bekçi alımları yapılacak?

Bekçi Alımı Hangi İllere Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi kadrosu ihdas edilmişti. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlığa ihdas edilen 10 bin kişilik bekçi kadrosunun yükseltildiğini 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki hangi illere bekçi alımları yapılacak?

27 Ocak 2019 Pazar 12:40
Bekçi Alımı Hangi İllere Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi kadrosu ihdas edilmişti. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlığa ihdas edilen 10 bin kişilik bekçi kadrosunun yükseltildiğini 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki hangi illere bekçi alımları yapılacak?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: 10 BİN 500 BEKÇİ ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan kadroyu İçişleri Bakanlığı yükselterek toplamda 10 bin 500 bekçi alımı gerçekleştirecek. Bekçi alımı kesinleşti. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan bekçi kadro ihdas kararı ile bekçi alım ilanlarının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

BEKÇİLERİN YETKİLERİ POLİSLERLE AYNI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında şu açıklamaları yaptı;

"En çok tartışılan konuların başında bekçilerimizin görev ve yetkileri geliyor. Bekçilerimiz eğitimlerini tıpa tıp polislerimiz gibi alıyorlar. Eğitimlerinde hiç bir ayrımcılık yok. Aynı eğitimleri alıyorlar. Bekçilerimiz yalnızca gece görev yapan kolluk kuvvetlerimizdir. Gece polisi diyebiliriz. Bekçilerimizin görev ve yetkileri tıpkı polislerimizin görev ve yetkileri ile aynıdır.

HANGİ ŞEHİRLERE BEKÇİ ALIMLARI YAPILACAK?

Bekçilerin görev ve yetkilerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hangi illere bekçi alımları yapılacağını da açıkladı.

"Öncelikle ihtiyaçlar doğrultusunda en çok ihtiyacın olduğu şehirlere daha fazla alım yapmak kaydıyla tüm vilayetlerimize, tüm şehirlerimize bekçi alımları gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bekçi müessesine çok güveniyor. Bekçi alımları ile ilgili gelişmeleri yakınen takip ediyor. Biz de gerekli raporları kendilerine sunuyoruz. Bakınız, bekçilerimiz göreve başladığı günden itibaren suç oranı %23 oranında azaldı. Bekçilerimiz bütün şehirlerimizde göreve başladığında, onların düdüğü çaldığında emniyet orada demektir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.01.2019 14:28
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Sibel 4 saat önce

Diyarbakır ilinden alım kontenjan açılsın lutfen bayan alım istiyoruz

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Dogruluk 3 saat önce

Evet aynen diyarbakir icin de alimlar olsun ve bayanlarda basvursun bayanlara oncelik taninmali

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fatih fatih 3 saat önce

Colmar,Marsilya,Nice,Paris,Lyon a alım yapılacakmış.

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İssiz 3 saat önce

Askerlik şartı kaldırılsın ülkemize düşman ettiniz bizi be

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Serkan Duken 2 saat önce

Sayin içişleri Bakanlığı

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