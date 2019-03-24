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Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

2019 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?soruları bugünün en çok sorulan konuları arasına girdi. Aylardır gündemde olan bekçi başvuruları ile ilgili şimdiye kadar kesin bir açıklamam gelmemişti. Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş ise konuyla alakalı internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konunun detayları...

Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

2019 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?soruları bugünün en çok sorulan konuları arasına girdi. Aylardır gündemde olan bekçi başvuruları ile ilgili şimdiye kadar kesin bir açıklamam gelmemişti. Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş ise konuyla alakalı internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konunun detayları...

24 Mart 2019 Pazar 16:16
Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

2019 Bekçi alımı şartları neler?Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2019 Bekçi alımı başvuruları bugün başlıyor. 18 Mart ile 1 Nisan arasında alınacak olan 2019 bekçi alımı başvuruları için adayların bir takım şartlara sahip olması gerekiyor. Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden alınacak başvurulara e- devlet şifresiyle başvurmak mümkün. Peki, 2019 bekçi alımı şartları neler?

 2019 Bekçi alımı şartları neler?

2019/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. En az 167 cm boyunda olması gereken adayların, beden kitle indeksi sınırı da 18 (dahil) ile 27 (dahil) arası olarak belirlendi.

Adayların; başvuru yaptığı ilin sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet etmesi, 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından gün almamış olması, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmaması, kamu haklarından mahrum olmaması, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmaması, memuriyete engel bir halinin bulunmaması, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması, hakkında genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olması, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmaması veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması da aranan şartlar arasında.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması gereken adayların, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olması, herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu olması gerekiyor.

Bekçi alımı başvurusu yapmak için buraya tıklayın.

Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Bekçi olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan adaylar, www.pa.edu.tr” adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvurularını yapabilecek.

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