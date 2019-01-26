Bekçi Adaylarını Üzen Haber! 2.Dönem Bekçi İlanları Gecikecek!

Bugün Polis Akademisi Başkanlığı tarafından " ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ MESLEK İÇİ EĞİTİMİNE KATILACAK OLAN ADAYLAR TARAFINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR" başlıklı yeni bir duyuru yayımlandı. Duyurunun detaylarını incelediğimizde eğitim sürelerini dikkate aldığımızda bekçi adaylarını üzen bir gelişme detayını gördük. Eğitim tarihleri 2. dönem mahalle ve çarşı bekçi ilanlarının geç yayımlanmasına neden olacak. İşte detaylar...
* Adayların eğitimleri 28 Ocak – 08 Mart 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.
* Planlaması yapılan adayların 28 Ocak 2019 tarihinde saat 18:00’a kadar planlandıkları POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2.DÖNEM BEKÇİ ALIM İLANLARI GECİCEK!
Yukarıdaki tarihler dikkate alındığında 1. dönem bekçilerin eğitimleri 8 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek. 1. dönem çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitimleri tamamlandıktan sonra 23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklanacak ve eğitime hak kazanan polisler POMEM'lerde eğitimlere alınacak. 10 bin polis adayının mart ayında eğitime alınmasından sonra 2. dönem bekçi alım ilanları yayımlanacak. Buna 10 bin 500 bekçi alım ilanları Mart ayından sonra Nisan ayı gibi yayınlanacağı tahmin ediliyor.
10 bin polis adayının eğitimleri de Temmuz-Ağustos aylarında tamamlanacak. POMEM'lerdeki 10 bin polis adayının eğitimlerinin tamamlanmasından sonra POMEM'lerdeki boşalan eğitim alanlarına 2. dönem bekçi adayları alınacak.
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Yaş sınırını artık kaldırın Allahtan korkmayan kuldan utanmayan insanlar rezillik yahu lisans mezunusun kurum a giremiyorsun yaş 40 ne yapalım yani ölelim mi bize bu yaşta iş lazım bizim zamanımızda bu kadar alım yoktu fetöden dolayı şimdi önümüzdeki en büyük engel yaş sınırı her yerde çöpçü bilen olamıyoruz Allah sizi ey etsin össde yaş sınırı yok üniversiteye girişte yok memurluk ğa gelince yaş sınırı bu nasıl bir çelişki yazık ya milletin umutları tükendi binlerce insan yaş sınırından dolayı mağfur
Yav zaten şimdi ilan çıksa spor sözlü yazılı derken 6 7 ayı buluyor.Bilmediğiniz konular da haber yapmayın bence
askerlik şartını lütfen kaldırın bedelli askerliğe başvurdum celp dönemimi bekliorum lütfen bu konu ile ilgili şartlarda esneklik saglayın
Askerlik şartı kaldırılsın
kardeş sen böyle yazmışsında 24.dönem pomem ne olcak ?