Bekçi Adaylarını Üzen Haber! 2.Dönem Bekçi İlanları Gecikecek!

Bugün Polis Akademisi Başkanlığı tarafından " ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ MESLEK İÇİ EĞİTİMİNE KATILACAK OLAN ADAYLAR TARAFINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR" başlıklı yeni bir duyuru yayımlandı. Duyurunun detaylarını incelediğimizde eğitim sürelerini dikkate aldığımızda bekçi adaylarını üzen bir gelişme detayını gördük. Eğitim tarihleri 2. dönem mahalle ve çarşı bekçi ilanlarının geç yayımlanmasına neden olacak. İşte detaylar...

* Adayların eğitimleri 28 Ocak – 08 Mart 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.

* Planlaması yapılan adayların 28 Ocak 2019 tarihinde saat 18:00’a kadar planlandıkları POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2.DÖNEM BEKÇİ ALIM İLANLARI GECİCEK!

Yukarıdaki tarihler dikkate alındığında 1. dönem bekçilerin eğitimleri 8 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek. 1. dönem çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitimleri tamamlandıktan sonra 23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklanacak ve eğitime hak kazanan polisler POMEM'lerde eğitimlere alınacak. 10 bin polis adayının mart ayında eğitime alınmasından sonra 2. dönem bekçi alım ilanları yayımlanacak. Buna 10 bin 500 bekçi alım ilanları Mart ayından sonra Nisan ayı gibi yayınlanacağı tahmin ediliyor.

10 bin polis adayının eğitimleri de Temmuz-Ağustos aylarında tamamlanacak. POMEM'lerdeki 10 bin polis adayının eğitimlerinin tamamlanmasından sonra POMEM'lerdeki boşalan eğitim alanlarına 2. dönem bekçi adayları alınacak.

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