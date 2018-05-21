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Başvurular Başladı: PÖH'ler Arasından 400 Komiser Yardımcısı Alımı

Polis Akademisi Başkanlığı yayımladığı duyuruda Özel Harekat Polisleri arasından 400 Komiser Yardımcısı alımı yapılacağını duyurmuştu. İlana başvurular bugün başladı.

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Başvurular Başladı: PÖH'ler Arasından 400 Komiser Yardımcısı Alımı

Polis Akademisi Başkanlığı yayımladığı duyuruda Özel Harekat Polisleri arasından 400 Komiser Yardımcısı alımı yapılacağını duyurmuştu. İlana başvurular bugün başladı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:04
Başvurular Başladı: PÖH'ler Arasından 400 Komiser Yardımcısı Alımı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda PÖH'ler arasından 400 adet komiser yardımcısı alımı yapılacağı bildirilmişti. Yayımlanan ilanda başvuruların 21 Mayıs günü başlayacağına yer verilmişti.

Geçtiğimiz gün yayımlanan ilana başvurular bugün itibariyle başladı. Başvuruların başlaması ile birlikte Özel Harekat Polisleri, komiser yardımcılığı başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
  • Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak(01/01/1975 ve sonrası doğanlar)
  • Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
  • Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
  • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
    PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Komiser Yardımcısı alımı başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 30 Mayıs'a kadar alınacak başvurularda adaylar ön başvurusunu yaptıktan sonra başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatıracak.

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 200 TL, 21 Mayıs 2018 saat 09.00’dan 30 Mayıs 2018 saat 17.00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 4. Dönem Özel Harekat İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı hesabına yatırılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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