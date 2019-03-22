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Bakanlık'tan Alınacak Bekçiler İçin Önemli Uyarı

İçişleri Bakanlığından Köylere Alınacak Bekçiler İçin Önemli Uyarı.... detaylar haberimizde...

Bakanlık'tan Alınacak Bekçiler İçin Önemli Uyarı

İçişleri Bakanlığından Köylere Alınacak Bekçiler İçin Önemli Uyarı.... detaylar haberimizde...

22 Mart 2019 Cuma 15:07
Bakanlık'tan Alınacak Bekçiler İçin Önemli Uyarı

İçişleri Bakanlığından Köylere Alınacak Bekçiler İçin Önemli Uyarı.... detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce duyurusu yapılan bekçi alımına ilişkin olarak Bakanlıktan yeni ve önemli bir uyarı geldi. Bakanlık adayların hak kaybına uğramaması ve mağduriyet yaşamamaları için bu duyuruyu yayınladığını açıkladı.

Bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların başvuruyu gerçekleştirecekleri ilçede 1 yıl boyunca ikamet etmiş olmaları şartı aranıyor.

Peki hangi ilçeler için bekçi alımı yapılacak:

''İstanbul Çatalca, Ankara Akyurt, Ankara Ayaş, Ankara Bala, Ankara Beypazarı, Ankara Çamlıdere, Ankara Çubuk, Ankara Elmadağ, Ankara Gölbaşı, Ankara Güdül, Ankara Haymana, Ankara Kahramankazan, Ankara Kalecik, Ankara Kızılcahamam, Ankara Polatlı, Ankara Şereflikoçhisar. Bu ilçelerde son 1 yıldır ikamet etmiyorsanız başvurmayınız''

Başvurulara ilişkin ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden takip edilebilir. Adayların hak kaybına uğramamak için duyuruları titizlikle incelemeleri gerekiyor.

Son Güncelleme: 22.03.2019 15:37
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