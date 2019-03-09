bakan soylu dan yeni bekçi alımı açıklaması

Beykoz' da AK Parti Beykoz İlçe Teşkilatı, Kanaat Önderleri ve Karadenizli Dernek Temsilcileri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bin bekçi alımı ile ilgili açıklama yaptı.

Şehirlerde bekçilerin göreve başlaması ile birlikte asayiş olaylarının ciddi oranda azaldığını söyleyen Bakan Soylu, bugünlerde başvurusu başlayacak yeni alımla İstanbul 'a 1000 yeni bekçi daha vereceklerini söyledi.

Bakan Soylu açıklamasında başvuruların bugünlerde başlayacağını belirtti ancak net bir tarih vermedi.





İLAN 6 MART'TA YAYINLANACAK DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarda ilanın 6 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlanacağını söylemiş hatta Bakan Soylu'nun açıklamasının hemen ardından Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alım duyurusu yapılmıştı.

Araya hafta sonu girdi. Buna göre ilanın Pazartesi günü veya hafta içi birgünde yayınlanması bekleniyor.

"BEKÇİ İLANI YAYINLANINCA HABERİM OLSUN DİYORSANIZ..."

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