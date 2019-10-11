Bakan Soylu'dan Flaş Polis Alım Açıklaması! KPSS Şartı, Renk Körlüğü ve Eğitim Süreleri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında duyurdu. 10 bin polis alımı için 1-2 ay içinde ilana çıkılacak. Renk körlüğü ile ilgili çalışma yapılırken, polislerin eğitim süresi de yeniden 8 ay olacak.

Binlerce kişi bekliyordu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk canlı yayınında duyurdu. 10 bin polis alımı ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Bakan Soylu 1-2 ay içinde 10 bin polis alımı için ilana çıkacaklarını dile getirdi. Bakan Soylu şunları söyledi: "Şu anda 8 bin 500 bekçimiz var. Karakollar için güven masası kurduk oraya da 3 bin kişi aldık. 3 bin polisin işi sadece bu olacak. 10 bin polis alımı için eylül- ekim gibi alım yapabiliriz demiştim ama süreç biraz uzadı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde ilana çıkmış oluruz. Polis yetiştirme kurs süremizi 4 aya indirmiştik şimdi bunu yeniden 8 aya çıkaracağız."

Renk körü olanların polis olamaması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Soylu, onunla ilgili de çalışma yaptıklarını dile getirdi.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu , geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruları yanıtlamak üzere misafir olduğu bir televizyon programında, 10 bin POMEM polsi alımı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

EYLÜL AYINDA ALIM OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

2019 yılının Haziran ayında konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Polis Akademisi Başkanlığı 'nın 25. dönem POMEM kapsamında 10 bin polis alımı yapacağını ve bu ilanın Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başı gibi yayınlanacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası on binlerce aday Polis Akademisi 'nin Eylül ayında yayımlayacağı duyuruyu beklemeye başladı..

Fakat Ağustos ayının sonunda 25. Dönem POMEM duyurusu özel harekat alımı olacak şekilde yayınlandı. Açıklamada 25. dönem POMEM kapsamında 500 kadın özel harekatçı alımı yapılacağı ifade edilmiş ve 10 bin polis alımının 26. dönem POMEM 'e ertelendiği belirtilmişti.

BAKAN SOYLU'DAN POMEM AÇIKLAMASI GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , geçtiğimiz akşam misafir olduğu televizyon programında gündeme dair konuları değerlendirirken, merak edilen sorulara cevap verdi ve Barış Pınarı Harekatı hakkında yöneltilen soruları cevapladı. Açıklamaların sonunda ise Bakan Soylu POMEM polis alımlarına değindi ve 10 bin polis alımının geciktiğini , alımın bir iki ay içinde yapılacağını belirtti.

POLİS ALIMI RENK KÖRLÜĞÜ AÇIKLAMASI!

Renk körlüğü için çalışmaların da devam ettiğini belirten Bakan Soylu , POMEM alımı için daha önce ağustos ayı sonu, eylül ayı başı gibi söz verdiğini hatırlatarak bazı gecikmeler olduğunu söyledi ve Kasım-Aralık ayını işaret etti. POMEM duyurusunun gelmesinin ardından adaylar , 26. dönem POMEM 10 bin polis alımında KPSS puanının kaç olacağını araştırmaya başladı.

KPSSS ŞARTI KAÇ OLACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65, 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)