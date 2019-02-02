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Bakan Soylu'dan Flaş PÖH Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir etkinlikte Polis Özel Harekat alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'dan Flaş PÖH Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir etkinlikte Polis Özel Harekat alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 23:58
Bakan Soylu'dan Flaş PÖH Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir etkinlikte Polis Özel Harekat alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının soru cevap bölümünde PÖH alımları ile ilgili yöneltilen soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu cevabı verdi.

"Özel Harekata geçmek isteyen polislerimize bir fırsat veriyoruz. 10 bin polis alımı yaptığımızda 300 bin gencimiz bu işe müracaat etti. Bu önemli bir şey, gençlerimiz teveccüh gösterdi. 23 bin 500 civarında Polis Özel Harekatımız var. Bu rakam esas itibari ile bize yeterli bir rakamdır. Ancak arkadaşlarımız şuan ihtiyaç analizini yapıyorlar. Fakat bizim 10 bin civarında Polis Özel Harekat alımı yapmamız bizim açımızdan, kadrolarımız açısından çok kolay değil. Ama sözüm var ilk planlama yaptığımızda kızlarımızdan da özel harekat yapacağız." ifadelerini kullandı.

Alımların ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapmayan Bakan Soylu'nun açıklamalarını değerlendirdiğimizde, dış kaynaktan özel harekat alımı yapılabileceği anlaşılabilir. Dış kaynak veya teşkilat içi gibi bir ifade kullanmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER

Son Güncelleme: 03.02.2019 13:41
Anahtar Kelimeler:
bakan soylu dan flaş pöh açıklaması
Yorumlar
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1 15 saat önce

Bilmediğimiz şeyler söyleseneniz

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Aysel 6 saat önce

2 yıldır alım olacak dediniz bekledik şimdi de yaşımız geçti buna da bi çoźümünüz var mı??? Boş yere hayal kuruyoruz bizde yazık!

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Omer 6 saat önce

Flas flas flas flash

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!! 5 saat önce

Ulan nelerden vazgeçtik Bee hala alım yok yok yok

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Haklı 4 saat önce

Arkadaşlar alım falan beklemeyin 3 senedir bugün yarın DİE bekledik adamlar toplu alın yaptı ki pat DİE tüm kadroları doldurmak icin kadrolar dolu ne yazikli gidin yaşınızı geçirmeyin uzman astsubay falan olun

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TR 4 saat önce

Flash açıklamaya bak bilmediğimiz birşey sanki

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Bu ne la 3 saat önce

Boş haber yapmayın .. lise mezunları neden işsiz

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makro 3 saat önce

Sayin soylu sozunuzde durmuyorsunuz 2 yildir jandarma alimi ha acildi ha acilacak deyipte bizi husrana ugratip acmadiniz helal olsun sozunde duramadigin icin

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