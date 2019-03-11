Bakan Soylu POMEM 15 Bin Polis Alım Tarihini Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM için 15 bin yeni polis daha alınacağı sözünü yineledi. Bakan Soylu, yeni polis alımının 12 Mart 2019 Salı ya da 13 Mart Çarşamba günü gerçekleşeceğini açıkladı. 15 bin Polis alımları nasıl olacak? Lisans ve ön lisans mezunu polis adayları 24. Dönem POMEM alımları için başvurularının ayrıntılarını araştırıyor. KPSS CAFE olarak Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ek olarak detayları paylaşıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin önünde yeni bir tezgah kurulduğunu belirterek, “Yeni bir tezgah kuruyorlar. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarına yönelik bugüne kadar beceremediklerini bundan sonra becermek için bir tezgah kuruyorlar. İşte onun için bir birliktelik oluşturuldu. Ben çok sert konuştuğum için bana kızıyorlar. Rabbinizi severseniz ne söylemişim yani. Adam çıkmış diyor ki sırtımı PYD’ye, PKK’ya yaslamışım. Ben onun sırtını mı sıvazlasaydım. Sana şimdi dört tane duvar verdik. İster o duvara daya, ister bu duvara daya, ister şu duvara daya. Hangi duvara dayarsan daya. Burası eski Türkiye değil. Sivas, sizin huzurunuzda söylüyorum. Dağlarda 15 bin terörist vardı, şimdi 700 kaldı. Eğer o 700’ünün burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz“ dedi.

15 BİN POLİS ALINACAK

Soylu, ayrıca 15 bin yeni polis alacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 15 bin polis memurunun daha alımını açıklayacağız. Onlar da 4-5 ay eğitim gördükten sonra Allah’ın izni ile güvenlik kadromuzun içine girecekler. Aynen jandarma, aynen devam edecek. Merak etmeyin annelerimiz çocuklarını sabahları okula gönderirken gözleri arkada kalmayacak. Büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız camiye gidip gelirken huzur içerisinde gidip gelecek. Herkes bilsin benim ülkem dünyanın en güvenli ülkesi, bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacaklar.”

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

Henüz POMEM 24. dönem alımları için başvuru koşulları da netleşmedi. Başvuru tarihleri belli olunca başvuru koşullarının netleşeceği ön görülüyor. Ancak 23. dönem alımlarında adaylarda aranan şartları inceleyebilirsiniz. İşte 23. Dönem POMEM başvuru şartları...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.

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