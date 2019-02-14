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Bakan Soylu En Çok Bekçi Alınacak İlleri Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara - Altındağ - Karapürçek Esnaf Buluşmalarında bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında alınacak 8 bin bekçi alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En çok bekçi alımı yapılacak illeri de açıklayan Bakan Soylu Haziran sonu itibariyle 30 bin bekçinin görevleri başında olacağını ifade etti.

Bakan Soylu En Çok Bekçi Alınacak İlleri Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara - Altındağ - Karapürçek Esnaf Buluşmalarında bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında alınacak 8 bin bekçi alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En çok bekçi alımı yapılacak illeri de açıklayan Bakan Soylu Haziran sonu itibariyle 30 bin bekçinin görevleri başında olacağını ifade etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:51
Bakan Soylu En Çok Bekçi Alınacak İlleri Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara - Altındağ - Karapürçek Esnaf Buluşmalarında bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında alınacak 8 bin bekçi alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En çok bekçi alımı yapılacak illeri de açıklayan Bakan Soylu Haziran sonu itibariyle 30 bin bekçinin görevleri başında olacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Ankara'da şuan 1000 bekçi var. Şimdi 550 bekçi daha önümüzdeki hafta yeminlerini edecekler ver hemen pazartesi günü başlayacaklar. Bakın Ankara'da diyorum. Biraz Ankara ile İstanbul'a torpil geçiyorum kimse kusura bakmasın. Nedenini söyleyeyim. Hem asayiş olaylarının hem uyuşturucu olaylarının önemli bir bölümü bu büyükşehirlerde... Yapmaya çalışıyorlar ama biz de canlarına ot tıkayarak yaptırmamaya çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Hiç Endişe etmeyin.

Şimdi Mart ayının başında 8 bin bekçi alım ilanına daha çıkıyoruz.  Ordan da Ankara'ya külliyetli bir miktar daha vereceğiz. " ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ALIM YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamasından sonra en çok bekçi alımlarının yapılacağı iller İstanbul ve Ankara olduğu anlaşılmış oldu. 8 bin bekçi alımının büyük çoğunluğu Ankara ve İstanbul illeri için yapılacak kalan kısım 81 ile dağıtılacak.

HAZİRAN'DA 30 BİN BEKÇİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarına şöyle devam etti;

"Cumhurbaşkanımızın bir talimatı bütün hırsızların aklını başından alıverdi. Bekçilerden memnun musunuz? Dedi ki; " Süleyman ben vatandaşın yatağındayken bekçinin düdüğünü duymasını istiyorum. Allah'a şükür kısa zaman da 30 bin bekçiyi göreceğiz. ve inşallah bu ay sonu itibari ile 20 bin bekçi sokaklarda olacak. Mart ayında alırsak Haziran ayında bitiririz herşeyini, Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye 30 bin bekçi olacak. Allah'a şükür gecelerimiz de emanette gündüzlerimiz de emanette." ifadelerini kullandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 12:45
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