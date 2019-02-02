Bakan Soylu'dan Flaş PÖH Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir etkinlikte Polis Özel Harekat alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının soru cevap bölümünde PÖH alımları ile ilgili yöneltilen soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu cevabı verdi.

"Özel Harekata geçmek isteyen polislerimize bir fırsat veriyoruz. 10 bin polis alımı yaptığımızda 300 bin gencimiz bu işe müracaat etti. Bu önemli bir şey, gençlerimiz teveccüh gösterdi. 23 bin 500 civarında Polis Özel Harekatımız var. Bu rakam esas itibari ile bize yeterli bir rakamdır. Ancak arkadaşlarımız şuan ihtiyaç analizini yapıyorlar. Fakat bizim 10 bin civarında Polis Özel Harekat alımı yapmamız bizim açımızdan, kadrolarımız açısından çok kolay değil. Ama sözüm var ilk planlama yaptığımızda kızlarımızdan da özel harekat yapacağız." ifadelerini kullandı.

Alımların ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapmayan Bakan Soylu'nun açıklamalarını değerlendirdiğimizde, dış kaynaktan özel harekat alımı yapılabileceği anlaşılabilir. Dış kaynak veya teşkilat içi gibi bir ifade kullanmadı.

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