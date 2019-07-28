Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102837
ALTIN
258.652
DOLAR
5.6353
STERLIN
6.9637
EURO
6.2683
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
“Mimarların işsizlik sorununu çözün”
CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını söyleyen biz değiliz, bütün dünya söylüyor
DGS Soruları ve Cevapları Yayınlandı!
Son Dakika:Merkez Bankası faiz indirdi!

Bakan Soylu Açıkladı: 3 Bin Kadın Polis Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet müdürlüklerindeki güven masalarında görevlendirilmek üzere 3 bin kadın personel alacaklarını açıkladı.

Bakan Soylu Açıkladı: 3 Bin Kadın Polis Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet müdürlüklerindeki güven masalarında görevlendirilmek üzere 3 bin kadın personel alacaklarını açıkladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 01:03
Bakan Soylu Açıkladı: 3 Bin Kadın Polis Alınacak!

Bakan Soylu, yaklaşık dört ay önce hizmete giren Of Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, polis, çarşı ve mahalle bekçileriyle görüştü. İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürkan Demirkan'dan bilgi alan Soylu, binada incelemelerde bulundu, çok amaçlı salonda bir süre masa tenisi oynadı.

Güven Masasında görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masasının faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu açıkladı.

Süleyman Soylu, "Şimdi imtihana giriyorlar galiba 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz inşallah." dedi.

Bakan Soylu daha sonra ilçe merkezini gezdi, esnafla selamlaştı.

Soylu'ya, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, Muğla'nın Milas İlçesi Kaymakamı Eren Arslan, Of Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu ve diğer ilgililer eşlik etti. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bakan soylu açıkladı bin kadın polis alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Akademisi'nden 24. POMEM Mülakat Duyurusu!
Polis Akademisi'nden 24. POMEM Mülakat Duyurusu!
Emniyette terfiler belli oldu
Emniyette terfiler belli oldu
Polis Akademisi'nden Duyuru: Sınav Tarihleri Belli Oldu!
Polis Akademisi'nden Duyuru: Sınav Tarihleri Belli Oldu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim