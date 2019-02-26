Bakan Soylu Açıkladı: 15 Bin Polis Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kollarına mensup üyelerle bir araya geldi ve burada yaptığı konuşmada "15 bin polis alımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

15 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek;

"15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz."

Diğer açıklamaları;

"Teröristleri sadece dağlarda değil şehirlerdeki inlerinde de uzun zamandan beri takip ediyorduk. Allah nasip etti hepsini bir yerde yakaladık.

Hocalı'da 27 yıl önce bugün 613 sivil Azeri kardeşimiz maalesef Ermenilerce katledilmiştir. Kimse özür dilemedi, aksine bu katliamı yapanlar Ermenistan'da yüksek makamlara getirildi. Hocalı hadisesi bir katliamdır. Dünya 27 yıldır bu utançla yaşamaktadır.

Avrupa'da Apo için eylem yapan PKK'lılar dönmüşler AB konseyi binasına saldırmışlar. 3 polisi taşla yaralamışlar.

Avrupa bunlara yıllardır hamilik yapıyordu. Her türlü imkanı sağlıyordu. Ne oldu? Sahip çıkabildi mi? Kontrol edebildi mi?

PKK Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'inden fazlasını elinde tutmaktadır. Avrupa'nın ortasında haraç topluyor. Her türlü illegal işlerin içinde.

Tek tük yasak getirmeye başladılar ama iş işten geçti, kontrolden tamamen çıktılar. Buraya yazıyorum, Avrupa gün gelecek PKK ile mücadelede bizden yardım isteyecek.

Mahcup mahcup bize 'Bunlar terörist, gelin bize yardım edin.' diyecekler."

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