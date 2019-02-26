Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Soylu Açıkladı: 15 Bin Polis Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kollarına mensup üyelerle bir araya geldi ve burada yaptığı konuşmada "15 bin polis alımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu Açıkladı: 15 Bin Polis Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kollarına mensup üyelerle bir araya geldi ve burada yaptığı konuşmada "15 bin polis alımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

26 Şubat 2019 Salı 23:11
Bakan Soylu Açıkladı: 15 Bin Polis Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kollarına mensup üyelerle bir araya geldi ve burada yaptığı konuşmada "15 bin polis alımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

15 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek;

"15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz."

Diğer açıklamaları;

"Teröristleri sadece dağlarda değil şehirlerdeki inlerinde de uzun zamandan beri takip ediyorduk. Allah nasip etti hepsini bir yerde yakaladık.

Hocalı'da 27 yıl önce bugün 613 sivil Azeri kardeşimiz maalesef Ermenilerce katledilmiştir. Kimse özür dilemedi, aksine bu katliamı yapanlar Ermenistan'da yüksek makamlara getirildi. Hocalı hadisesi bir katliamdır. Dünya 27 yıldır bu utançla yaşamaktadır.

Avrupa'da Apo için eylem yapan PKK'lılar dönmüşler AB konseyi binasına saldırmışlar. 3 polisi taşla yaralamışlar.

Avrupa bunlara yıllardır hamilik yapıyordu. Her türlü imkanı sağlıyordu. Ne oldu? Sahip çıkabildi mi? Kontrol edebildi mi?

PKK Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'inden fazlasını elinde tutmaktadır. Avrupa'nın ortasında haraç topluyor. Her türlü illegal işlerin içinde.

Tek tük yasak getirmeye başladılar ama iş işten geçti, kontrolden tamamen çıktılar. Buraya yazıyorum, Avrupa gün gelecek PKK ile mücadelede bizden yardım isteyecek.

Mahcup mahcup bize 'Bunlar terörist, gelin bize yardım edin.' diyecekler."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.02.2019 23:51
Anahtar Kelimeler:
bakan soylu açıkladı bin polis alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Akademisi'nden POMEM ve PMYO Duyurusu!
Polis Akademisi'nden POMEM ve PMYO Duyurusu!
PÖH Alımında KPSS Şartı Var mı?
PÖH Alımında KPSS Şartı Var mı?
Polis Akademisi'nden Bekçi Duyurusu!
Polis Akademisi'nden Bekçi Duyurusu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim