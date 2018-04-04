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Bakan Az Önce Açıkladı: EGM'de O Kadroya Personel Bulamıyoruz

TBMM'de bir sunum yapan İçileri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne bazı kadrolara personel alımı için güçlük çektiklerini dile getirdi.

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Bakan Az Önce Açıkladı: EGM'de O Kadroya Personel Bulamıyoruz

TBMM'de bir sunum yapan İçileri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne bazı kadrolara personel alımı için güçlük çektiklerini dile getirdi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 19:48
Bakan Az Önce Açıkladı: EGM'de O Kadroya Personel Bulamıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’nda uyuşturucu konulu bir sunum yaptı.

Bakan Soylu, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan dünya uyuşturucu raporlarına göre dünya genelinde 15-64 yaş arası her 20 kişiden birinin  en az bir kere uyuşturucu madde kullandığının tahmin edildiğini bildirdi.

TÜRKİYE UYUŞTURUCU TRANZFERİNDE BİR KAVŞAK

Türkiye’nin konumu nedeniyle uyuşturucu transferinde önemli bir kavşakta bulunduğunu kaydederek sözlerini sürdüren Bakan Soylu, “Yani hem geçiş ülkesi hem de konak ülke durumundayız. Ayrıca ülkemizdeki yüzde 16.5’lik genç ve dinamik nüfus hedef ülke olarak cazibemizi artırmaktadır. Doğu Akdeniz'de aldığımız tedbirler kapsamında uyuşturucu kaçakçılığına müdahale edebilmek için hali hazırda 1100, personel, 21 gemi, bot, 3 helikopter uçak, 2 mobil radar kullanılmaktadır. BM ve Avrupa uyuşturucu raporlarında ülkemizin küresel eroin yakalamalarının yüzde 16’sını  Avrupa geneli eroin yakalamalarının ise yüzde 2 katını tek başına gerçekleştirdiğine yer verilmiştir. 2015 yılında yakalanan yaklaşık  5,7 milyon ecstasy ile ülkemiz dünyada birinci olmuştur” ifadelerini kullandı

O KADROLARA PERSONEL BULAMIYORUZ

Acı bir itirafta da bulunarak sözlerini sürdüren Bakan Soylu, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Uyuşturucu ile mücadelede tabii ki yetişmiş ve nitelikli personel bu mücadelenin en can alıcı noktalarından birisidir. Hepiniz biliyorsunuz bir FETÖ süreci yaşadık. Özellikle FETÖ sürecinde FETÖ’ye bulaşmamış polislerimizin yetkin olanlarını bu alana kaydırmak durumunda kaldık. Gerek terörle gerek kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye gerekse de şunu söylemek yanlış olmaz: Şu anda emniyet müdürümüzle komiser arasındaki yönetici bulmakta inanın zorluk çektiğimiz bir süreci yaşıyoruz.  Bu kapsamda Eylül 2016’dan bugüne emniyet narkotik şube birimlerinde görev yapan personel sayısı 2 bin 519’dan 4 bin 231’e  çıkarılmıştır. Jandarmada bu rakam 192’den 429’a artırılmıştır. Yeni alınan personelimizi yoğun bir eğitim programına tabi tuttuk”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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