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Atlı Polisler Göreve Başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Atlı Polisler Göreve Başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

13 Kasım 2018 Salı 22:24
Atlı Polisler Göreve Başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen resmi tören ile görevlerine başlayan ve ilk mesaileri için adım atan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ayasofya önünden ilk devriyesini gerçekleştiren atlı polisler Sultanahmet Meydanı'nı dolaştıktan sonra tekrar Ayasofya önüne geldi. Bazı vatandaşlar atlı birlik ile fotoğraf çekildi. Meydandakiler atlı birliğin göreve başlamasından memnun olduklarını, görüntünün güzel olduğunu, bu örneklerin Avrupa'da da olduğunu, hayvanların toplum içerisinde faydalı olacaklarına inandıklarını belirttiler.

ŞUAN SADECE SULTANAHMET MEYDANI'NDA UYGULANIYOR

İlk aşamada yalnızca Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak birlikte 4 atlı polis bulunuyor. Yeni kurulan Atlı Birlikte ilk aşamada 5'i kadın olmak üzere 20 polis görev alıyor. 20 attan 3'ü Almanya'dan 1'i de Belçika'dan temin edildi. 20 kişilik ekip göreve başlamadan önce 4 ay boyunca Ankara'da at binme ve at bakımı gibi özel eğitimler aldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermek amacıyla kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarda görevlendirilecek. Önleyici hizmette görev yapacağı belirtilen ekiplerin ilerleyen süreçte Gülhane Parkı, Kadıköy Sahili ile maç günlerinde stadyumların çevresinde görev alacağı açıklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 22:34
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atlı polisler göreve başladı
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