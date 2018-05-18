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Artık Onlar da PÖH Olabilecek

Geçtiğimiz gün İzmir İl Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada sivrilen bekçilerin polis kadrosuna geçirileceğini söylemişti. Ankara'da ise bekçilere özel harekat eğitimi veriliyor. Görevlerinde sivrilen ve polis kadrosuna geçen bekçiler PÖH'te olabilecek.

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Artık Onlar da PÖH Olabilecek

Geçtiğimiz gün İzmir İl Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada sivrilen bekçilerin polis kadrosuna geçirileceğini söylemişti. Ankara'da ise bekçilere özel harekat eğitimi veriliyor. Görevlerinde sivrilen ve polis kadrosuna geçen bekçiler PÖH'te olabilecek.

18 Mayıs 2018 Cuma 14:05
Artık Onlar da PÖH Olabilecek

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz talimat verdi ve Ankara'da geçtiğimiz yıl alınan bin bekçi adayına, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim verildi.

Bekçi adayları, Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tabanca ile kısa ve uzun namlulu otomatik silahları her ortam ve şartta güvenli şekilde kullanabilmeleri amacıyla eğitiliyor.

Eğitimlerde bekçi adayları gerçek mermiler kullandı. Bekçi adaylarının zorlu koşullara hazırlandığı eğitimlerde çeşitli parkurlarda uygulamalar gerçekleştirildi.

İki hafta süreli gerçekleşecek olan eğitimler, 500'er kişilik gruplar halinde yapılacak ve 300 bin gerçek mermi kullanılacak.

Terör operasyonlarında görev almış uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde bekçi adayları, spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma- arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda bilgiyle donatılıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesinin koordine ettiği eğitimlerde adaylara ayrıca "çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları", "polis vazife ve salahiyetleri", "halkla ilişkiler", "telsiz ve düdükle haberleşme", "ceza ve disiplin hukuku", "önemli tesislerin korunması", "olay yerine ilk giden ekibin harekat tarzı", "şüpheli ve patlayıcı maddelerin tanınması ve alınacak önlemler" gibi konularda teorik dersler veriliyor.

Eğitimin sonunda başarılı adaylar, mezuniyetlerinin ardından başkentteki çarşı ve mahallelerde göreve başlayarak polisin en yakın mesai arkadaşları olacak.

PÖH OLABİLECEKLER

Geçtiğimiz gün bekçi yemin töreninde konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın başarılı bekçilerin polis olacağını söyledi. Aşkın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bizlere çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasından memnun olup olmadığımızı sordular ve onlara çok memnun olduğumuzu, uygulamaya sayının artarak devam edilmesini beklediğimizi söyledik. Sizlere bir de müjdem olsun, bekçilerin yani sizlerin gelişimini izleyeceğiz, durumlarınızı takip edeceğiz. Görevinde başarılı olup sivrilenleri polis kadrosuna alacağız. Mevzuatta herhangi bir sıkıntı yok, İçişleri Bakanlığı da konuya oldukça sıcak baktı"

Başarılı bekçiler polis olmalarının yanı sıra, gerekli eğitimleri hem şimdi hem de meslek içindeyken alacak ve polisliğe geçtikten sonra PÖH de olabilecekler.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 18.05.2018 14:16
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Gökmen 1 saat önce

Sen önce 500 bin genç kardeşlerimizi sevindir !!!!!! Kaç aydır bekliyoruz

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Emine 1 saat önce

Güvenlik olanlar için de yaparsanız çok memnun oluruz

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Sezer 36 dakika önce

Oh ne guzel biz burda haber bekliyelim her kez pöh olsun birtek lise mezunlarını sevindirmediniz oda olcak insAllah

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Musti 32 dakika önce

Bekçiler poh oluyorda neden sözleşmeli er asker den pöh olsun v.b kurumlara neden giremiyor ben bir söz er olarak ve arkadaşlarım la birlikte bu düşüncedeyiz bizler neden pöh olamıyoruz bizler bekçilerden daha iyi eğrilmiş ve daha iyi bilgili insanlarız bizler neden alınmıyoruz böyle durumlara sözleşmeli er askerlerde istiyor pöh olmak bu durumu okuyan yetkililere sesleniyorum nolursunuz sesimizi duyuyorsanız ses verin

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