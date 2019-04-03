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Alınacak kadın polis sayısı 3 bine çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü "Güven Masası" uygulaması kapsamında alınacak kadın polis sayısının 3 bine çıkarıldığını açıkladı

Alınacak kadın polis sayısı 3 bine çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü "Güven Masası" uygulaması kapsamında alınacak kadın polis sayısının 3 bine çıkarıldığını açıkladı

03 Nisan 2019 Çarşamba 21:01
Alınacak kadın polis sayısı 3 bine çıkarıldı

İşte Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama

24'ncü Dönem Polis Meslek Eğitimi İçin 3.000 Kadın Polis Memuru Adayı Alımı Yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacağı 25 Mart 2019 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Polis Akademisi Başkanlığımızın resmi internet adresinde ilan edilmiştir.

Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru alım ilanına ilave olarak; önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru daha alınmasına yönelik yeni duyuru yayınlanmıştır.

Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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