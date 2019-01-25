Alınacak Bekçi Sayısında Değişiklik Olabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak İçişleri Bakanlığı bünyesinden görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi kadrosu ihdas edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra yaptığı açıklamalarda bu 10 bin alıma 500 alım daha ekleyeceklerini toplamda 10 bin 500 bekçi alımı yapacaklarını aktarmıştı. Ayrıca Bakan Soylu 2019 yılında yapılacak olan bekçi alımlarının 81 ilde yapılacağını belirtmişti.

10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili bekçi olmak isteyen adayların gözü kulağı yayımlanacak bekçi ilanlarına çevrildi. Henüz ilan için net bir tarih yok ancak Polis Akademisi Başkanlığı'nın eğitim süreçleri dikkate alındığında bekçi alım ilanının Şubat ayının sonu yada mart ayının başında yayımlanacağı tahmin ediliyor.

BEKÇİLER EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine seçilen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde eğitimlerine başladılar. Eğitimlerde başarılı olanlar, eğitimini başarıyla tamamlayanlar İçişleri Bakanlığı tarafından görev yerlerine gönderilecek ve bekçilik görevine başlayacaklar.

2019 YILI BEKÇİ ALIM SAYISI DEĞİŞEBİLİR

2019 yılında 10 bin 500 bekçi alınacak ancak bu rakam değişebillir. Yani artabilir yada azabilir. Bekçilik eğitimini başarıyla tamamlayamayanlar yada yarıda bırakanlar olacak ve bu nedenle eğitimde eksik kalan 7 bin bekçiden kalan rakam 10 bin 500 rakamının üzerine eklenecek.

Bunun en somut örneklerini polis eğitimlerinde görüyoruz. Son olarak Erzurum Polis Akademisi'nde eğitim gören 350 polisten yalnızca 247'si eğitimlerden başarıyla geçip polis memuru olmuştu.

Bugüne kadar bekçi alımları ile ilgili en son gelişmeleri okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Gelişmelerden ve bekçilik ilanları yayımlandığında haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamalarımızı indirebilir yada soyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMLARINDA ASKERLİK ŞARTI!

Daha önce yayımlanan bekçi alım şartlarında yer alan askerlik şartı adayların kafasını karıştırmıştı.

Şartlar arasında yer alan 18 yaşını doldurmuş olan adayların başvuru yapabileceği belirtilirken aynı zamanda da askerliğini yapmıl olmak şartı yer alıyordu. Bu durumda 18 yaşını doldurmuş olan adaylar başvuru yapabileceği için sevinirken, askerliğini yapmış olmak şartını görünce üzülmüşlerdi.

Buradaki tezatlığın kaldırılması gerekiyor veya esnetilmesi gerekiyor.

BEKÇİ ALIMLARINDA BEDELLİLERİN DURUMU?

Bir diğer askerlik sorunu da bedelli askerlik yapacak olanları ilgilendiriyor. Bedelli askerliğe başvurup celp dönemini bekleyen adaylar hali hazırda askerliğini yapmamış statüsünde yer alıyor. Halbuki askerliğini 21 gün bedelli olarak yapacak adayların temel eğitime katılmadan önce ilan yayımlanması halinde askerliğini yapmış olarak kabul edilmeleri sağlanabilir. Göreve atansalar bile çok az sayıda olan bedelli adaylar 21 gün görevine ara verebilirler.

BEKÇİ ALIMLARINDA YAŞ ŞARTININ ESNETİLMESİ

Son günlerde özellikle sosyal medya platformlarında polis, asker ve bekçi alımlarında yaş şartının esnetilmesini talep eden adaylar seslerini duyurmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin yaş şartını belirleme hakkı bizzat bakanlığın kendisine verilmişti. Yani bu konuda tüm insiyatif ve yetki artık İçişleri Bakanlığı'nda...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilanlar yayımlanmadan önce yaş, askerlik gibi konularda talimat verirse yeterli olacaktır.

Geçmiş dönemlerdeki bekçi alımlarında yaş şartı 31 yaşından büyük olmamak olarak yer alıyordu. Adaylar bu yaş şartının esnetilmesini talep ediyor. Adayların ortak görüşü 35 yaşa kadar olan adaylar bekçiliğe başvuru yapabileceği yönünde...

Zaten bekçiler polislerle aynı eğitimi alıyor ve yaştan daha önemli olarak dayanıklılık, fiziki yeterlilik gibi alanlarda başarılı olmadıkça seçilemiyorlar.

35 yaşında olup, 25 yaşındaki birinden daha çevik ve atletik olabilen adayların olduğu herkesçe malumdur.

BEKÇİ ALIMLARINDA KPSS ŞARTI OLACAK MI?

Meclis kulislerinden kpsscafe olarak edindiğimiz bilgilere göre bazı AK Partili milletvekillerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Bekçi Alımlarında KPSS Şartı olmasını talep ettikleri ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "çalışmalar devam ediyor, KPSS şartı gerekiyorsa koyarız, gerekmiyorsa koymayız" dediği iddia ediliyor. Daha önceki bekçi alımlarında KPSS şartı aranmamıştı ancak yeni bekçi alımlarından hemen önce yapılan KPSS sınavları sonrasında KPSS şartının eklenebileceği de paylaşılan görüşler arasında yeralıyor.

Bazı İyi Partili milletvekillerinin de bekçilerin görevleri ve görev şartları için kanun teklifi hazırlığında oldukları bilgisine ulaşıldı.

BEKÇİ ÜNİFORMALARI DEĞİŞTİRİLEBİLİR

İçişleri Bakanlığı'nın bekçi üniformaları ile ilgili 2019 yılında yeni bir çalışma yapacağı bu çalışmalar doğrultusunda bekçi üniformalarının yeniden tasarlanacağı bilgisi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bekçi üniformalarının gece çalışmaya uygun, daha koruyucu, daha rahat ve daha modern bir şekilde tasarlanacağı ifade edildi.

İKAMETGAH SORUNU

Bekçi alımlarındaki bir diğer sorun ise ikametgah sorunu olarak adayların karşısına çıkıyor. Alım yapılacak il sınırları içerisinde ikamet etmek şartı nedeniyle adaylar bir başka şehirdeki bekçi alımlarına başvuramıyor. 1. Dönem bekçi alımlarının tüm illerde yapılmamış olması bu mağduriyeti arttırırken, 2019 yılında tüm illere bekçi alımlarının yapılaak olası mağduriyeti azaltabilir ancak tüm illere eşit miktarda bekçi alımı yapılmayacağından dolayı yine mağduriyetler yaşanacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlere çok sayıda bekçi alımları yapılırken diğer illere daha az alımlar yapılacak. Bu nedenle küçük şehirlerde yaşayan adaylar bekçi olma şansını arttırmak adına büyük şehirlerdeki alımlara katılmak isteyebilir.

KPSS ŞARTI

Bekçi alımları ile ilgili bir diğer kulis bilgisini daha önce paylaşmıştık. Ancak bazı siteler bu kulis bilgimizi alımların ilkokul mezunu adaylar arasından yapıldığını gerekçe göstererek yalanlamaya çalışmıştı. Ancak biz o haberimizde de belirttiğimiz üzere tıpkı polislikte olduğu gibi en az lise mezunu adaylar arasından alımların yapılmasının bürokratlar tarafından talep edidiği konuşuluyor. KPSS şartının olup olmayacağı şuan için yalnızca bir kulis haberi olarak yer alıyor. Henüz net bir bilgi yok.