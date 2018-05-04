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Akademi PAEM Mezuniyet Başarı Sıralamasını Yayımladı

Polis Akademisi Başkanlığı, yayımladığı son duyuruda PAEM Emniyet Mensubu 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Mezuniyet Sıralamasına yer verdi.

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Akademi PAEM Mezuniyet Başarı Sıralamasını Yayımladı

Polis Akademisi Başkanlığı, yayımladığı son duyuruda PAEM Emniyet Mensubu 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Mezuniyet Sıralamasına yer verdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:17
Akademi PAEM Mezuniyet Başarı Sıralamasını Yayımladı

Polis Akademisi Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Akademi resmi sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında PEAM 3. dönem işlk derece amirlik eğitimi mezuniyet sıralamasına yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PAEM Emniyet Mensubu 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Mezuniyet Sıralaması yayınlanmıştır.

Maddi hata dilekçelerinin 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 18:00 ' e kadar Eğitim Şube Müdürlüğü Sınav İşlemleri Büro Amirliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

MEZUNİYET SIRALAMASI İÇİN TIKLAYIN

YENİ PAEM ALIMI YAKINDA

PAEM komiser yardımcısı alımı için Polis Akademisi yakın zamanda ilana çıkacak. Ancak yakın zamanda gelecek komiser yardımcısı alımı, polis memurları arasından yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.05.2018 19:17
Anahtar Kelimeler:
PaemPaem SıralamaPolis Akademisi
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